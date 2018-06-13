提升學前特教能量 中市新設集中式特教班

台中市政府教育局為因應逐年增加的幼兒園特殊學生需求，特規畫107學年度新設3班學前集中式特教班及5班學前不分類巡迴輔導班！（陳世宗翻攝）

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台中市政府教育局為因應逐年增加的幼兒園特殊學生需求，特規畫107學年度新設3班學前集中式特教班及5班學前不分類巡迴輔導班！教育局指出，透過逐年增設學前各類特殊教育班，並補助學校經費改善環境設備，藉此降低特教教師教學負荷量、提升學前特教品質及能量。

依教育局統計，台中市目前學前教育階段經鑑定及就學輔導會鑑定為特教學生的障礙類別，以發展遲緩最多，其次是自閉症及智能障礙。針對學前特教學生，該局提供巡迴輔導、專業團隊、助理人員、教育輔助器材借用、特殊教育方案、轉銜服務及無障礙環境等特教服務。

教育局長彭富源說，該局規畫107學年度於北區太平國小、潭子區僑忠國小及東勢區石城國小將新設3班學前集中式特教班；潭子區僑忠國小、大甲區順天國小、霧峰區霧峰國小、烏日區喀哩國小及西屯區台中啟聰學校則新設5班學前不分類巡迴輔導班。

教育局指出，新設安置班後，台中市學前集中式特教班共18班、學前不分類巡迴輔導班共37班，提供學前特教學生服務能量。將持續透過逐年增設學前各類特教班，補助學校經費改善學習環境等，朝降低特教教師教學負荷量、提升學前特教品質及服務能量目的努力。

石城國小教師楊廣文說，107學年度在學校附設幼兒園設立的集中式特教班，針對學生個別需求調整教學模式，以功能性實用及生活自理訓練為課程主軸，透過這樣教學環境，不僅可兼顧障礙狀況較複雜或障礙程度較重的孩子需求，更提供適切適性教育，維護特教生就學權益。

(中時 )

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