白紙一張沒包袱 國民黨提名楊文科參選竹縣長

2018年06月13日 16:10 中時 周毓翔

國民黨今天中常會正式通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，對於楊文科參選的優勢，國民黨組發會主委李哲華表示，楊文科過去沒參選過，是白紙一張，或許起步辛苦，但是沒有選舉恩怨包袱，是比較好推銷的一個政治產品。

國民黨這次提名新竹縣長不採取全民調等於讓民調領先的林為洲飲恨，也被懷疑臨時更改遊戲規則。李哲華解釋目前都處在「協調階段」，且中常會也通過讓新竹縣提名排除適用107年提名特別辦法，授權中央提名小組研擬，與地方意見領袖探討後決定提名楊文科。他也強調，「常會提名後，就已經成定局了，希望同志能夠共同為黨的勝選團結一致。」

媒體詢問楊文科參選的優勢在哪裡？李哲華表示，楊文科曾在竹科管理局擔任主任秘書，也擔任過中科管理局局長，都在行政部門服務，跟竹科發展很有關聯，這也是為什麼科學園區全國同業公會理事長、理監事跟顧問，會來極力推薦楊文科，是有它的道理的。

李哲華也說，楊文科過去沒參選，是白紙一張，或許起步辛苦，但是沒有選舉恩怨包袱，是比較好推銷的一個政治產品；且對手不管民進黨、民國黨，都是客家政治人物，新竹縣是客家居多的地方，國民黨當然要做這部分的考量。

李哲華強調，去年楊宣布參選後，經過幾個月的努力，從跡象來看，民調是有在往上的，相信到11月選舉時可以取得勝利，期間會跟地方密切溝通，希望達到勝選目標。

(中時 )