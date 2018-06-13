三總研發智慧衣 助老人、慢性病患者在家也能復健

三總團隊研發智慧衣，透過心率帶以及監控系統，提醒患者適當運動。(圖/三總提供)

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穿戴式的智慧手環、手錶、鞋衣，穿戴上運動，能即時記錄血壓與心率，現在也將運用在慢性病患者，以及老年長輩運動上了！三軍總醫院復健團隊研發全世界首創「智慧衣」，透過手機應用程式（App）監控長輩運動強度，提醒長輩在家也要乖乖完成運動處方。

三軍總醫院復健主治醫師蔣尚霖表示，包含心臟病、肺臟相關疾病，高血壓、糖尿病患者等，都非常需要規律運動，且應達到一定的強度，才有助於病情，而平日一般散步其實沒有多大效果。

為了幫助不便出門的長輩或是慢性病患者，在家也能自主訓練，三軍總醫院復健團隊與業界合作開發智慧衣，將排汗機能衣加上心率帶，穿上運動就能測量病人的生理訊號，再利用手機接收訊號，醫院端也能透過雲端掌握病人在家運動的狀況，並能即時回饋建議。

蔣尚霖表示，這款智慧衣內含心率帶，可即時將患者在騎腳踏車、跑步機或是散步時的心率傳至手機，一旦太激烈超過身體負荷，就會提醒應該減弱強度；若運動不足，則須加強。

團隊日前為測試信效度，近日再找10人進行前驅的可行性臨床試驗，結果顯示，參與試驗3個月的慢性病患心肺耐力顯著增加，最大攝氧量自25單位上升至26.2單位，肺功能、運動測試的最大心跳率、身體活動量也明顯提升，血壓則顯著降低，收縮壓平均自148毫米汞柱下降至121毫米汞柱。

蔣尚霖表示，結合智慧型裝置，病人在家就能完成運動訓練，不只病人方便，也大幅節省醫護人員的時間，過去每服務一個前來復健的病人約要30分鐘，未來這些人力成本都有機會降低。

(中時 )

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