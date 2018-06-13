長榮航空北美地區形象廣告 陪您一起創意起飛

2018年06月13日 16:40 工商 王淑以

長榮航空（2618）自1992年開闢北美洛杉磯航線以來，已深耕北美市場逾25年，為積極拓展北美商務市場，長榮航空與當地知名廣告公司Mullen Lowe合作，在北美地區推出全新形象廣告，希望透過在地思維，以更精準的行銷手法，提升長榮航空知名度，更將台灣特有的城市特色推向全世界。

根據統計，大多數商務旅客認為搭機時較不易受到外界的影響及干擾，是醞釀創意及靈感源源不絕湧出的絕佳時機，因此長榮航空在北美全新形象廣告中，以「When all your needs are met, your mind is clear for take off」為主軸，讓旅客靜下心思索，透過飛行，想在旅程中尋找甚麼，是頂級舒適的服務享受，找回探索世界的初心，還是在空中靜靜沉澱心靈，抓住創意翩起的瞬間。

長榮航空飛機上舒適的環境，加上多項舒心愜意的服務與餐飲，讓每位旅客在搭機的過程中，都能夠迸發出跳脫框架的嶄新想法。此次邀請北美3位新銳藝術家，有插畫家Llew Mejia、造景設計師Lily Kwong及新興媒體藝術家Zach Lieberman，親自現身影片中，在長榮航空的航程中享受頂級舒適服務，抓住了靈光一閃的創意，在餐巾紙上構思草圖，並在台北街頭揮灑靈感。

該支廣告影片由Mullen Lowe廣告公司進行創意發想及宣傳規劃，Mullen Lowe隸屬IPG(Interpublic Group of Companies)集團，並於2018年榮獲北美知名廣告網站Ad Age評鑑為全美10大廣告公司。導演則請來入圍艾美獎及榮獲坎城國際創意節多項獎項的導演Floyd Russ執導，導演的多元成長背景讓他擅長以其觀點和細膩的角度進行影片拍攝，讓觀眾對作品產生共鳴，透過導演獨特的鏡頭語言，不僅看見3個新銳藝術家的舒適旅程，更細細刻劃了台灣的人文風情及城市特色。

插畫家Llew Mejia以鮮明色塊設計風格而聞名，他曾為愛迪達商品設計圖騰，也曾與Apple合作。在這趟旅程中，以他對台灣文化的觀察濃縮在一幅精美的畫作中，仔細端詳可以發現畫中融合了台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素，最後他將作品繪製於巨大帆布上並於台北市高樓樓頂完整展示。

造景藝術師Lily Kwong曾被美國《Vogue》雜誌譽為前120名最具影響力的重要時尚界人士，更名列富比士雜誌「最具潛力的30歲以下傑出人士」。從小喜愛植物的她，擅長將蒼鬱蔥翠的造景融入繁忙的都市街景。她運用綻放的紅、藍色花朵，在台灣夜市中布置出一條花卉步道，讓往來的人們自在享受綠意盎然的喜悅。

新興媒體藝術家Zach Lieberman，是坎城科技創新獎得主。他設計的「EyeWriter」程式曾被《時代》雜誌譽為年度最棒的50項發明之一。透過擴增實境技術，他以新撰寫的APP與台北街頭滑板玩家互動，將連續滑板技巧化為一張張軌跡照片，以創意連結了時間及空間，也打破了語言及文化的隔閡。

長榮航空北美全新形象廣告影片自今年6月起於北美地區播放，有興趣的民眾也能前往專屬活動網站(www.creativityisintheair.com)，一窺三位藝術家來台拍攝的精彩畫面跟獨家訪談，活動網站設計出自哈利波特官方網頁的設計團隊Active Theory，結合科技互動及創意設計，呈現出每位藝術家在藝術上的堅持與獨特品味。

長榮航空邀請旅客在體驗舒適搭機服務的同時，也能抓住創意湧現的瞬間，在美好的旅程中留下最難忘的印記。

這如同長榮航空與時俱進的創意服務，除了與台灣第一國際時裝品牌─夏姿‧陳（SHIATZY CHEN）合作新款空、地勤同仁制服，也和各領域的菁英合作，推出多項獨特機上服務，包括知名時裝品牌APUJAN設計之新款睡衣、深受旅客喜愛的RIMOWA/Georg Jensen過夜包等等，長榮航空對旅客的用心除榮獲Skytrax評比為五星級航空公司外，也獲得TripAdvisor 頒發最佳航空公司大獎。長榮航空期盼透過全新發表的北美形象廣告，傳達給消費者最精緻貼心的服務理念，激盪出源源不絕的創意，與您一同創意起飛。

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