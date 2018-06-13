讓F-35B登板？ 日防衛省有意升級出雲級護衛艦

2018年06月13日 16:37 中時電子報 李靖棠

據美國星條旗報（Stars & Stripes）報導，受限於二戰和平憲法第九條規定，日本不被允許擁有「自我防衛」之外的軍事裝備，但隨著地緣形勢日趨複雜，有修憲打破障礙的安倍政府，似乎持續進行研究如何讓現役最大型的出雲級（Izumo-class）與日向級（Hyuga-class）直升機護衛艦升級，讓其變成可以停放短場起降模式的F-35B型戰機（F-35 Lightning II）的類航空母艦，藉此強化其海空戰鬥力。

《星條旗報》為確認此一傳聞，特別寫信給日本防衛省詢問，而其發言人在回信表示，「這僅僅是一個對於日向級和出雲級護衛艦的調查研究，藉此了解兩種軍艦的最大可能性。」似乎也間接證實，日本政府始終並未放棄「改裝升級」航母的一切機會。

停靠在胡蜂號兩棲突襲艦上的F-35B戰機。（圖/美國國防部）

若想如航母般起降戰機，未來出雲級和日向級的護衛艦，最大的改造、就需要強化飛行甲板的支撐力，而日本官方最想知道的是，有一天如果這麼做，他們需要多少預算？

準備降落於日向號護衛艦的海鷹直升機。（圖/日本海上自衛隊）

對日本而言，最好、最接近的「範本」，就是不久前轉調佐世保（Sasebo）的陸戰隊胡蜂號兩棲突擊艦（USS Wasp），仿效這款突擊艦，無論就排水量、武裝和系統，都成為日本取得準航母最快的方法。事實上，日本早在2012年時，就以每架約130億日圓（約34.2億台幣）的價格，向美國採購42架F-35戰機，作為在2020年替換F-4「幽靈」戰機（F-4 Phantom II）機隊的選擇；未來會不會因此添購短場起降的B型，也將成為外界關注的焦點。

隸屬於日本海上自衛隊，日向級滿載排水量將近2萬噸，目前有日向和伊勢號兩艘；出雲級則有2.6萬噸，目前有出雲與加賀號兩艘服役。兩個級別皆可搭載多架SH-60海鷹（SH-60 Seahawk）直升機，屬於海自出任務時的旗艦。而由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研發製造的F-35戰機，共分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

(中時電子報)