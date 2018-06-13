觀光局推出創意遊程競賽 首獎10萬元

2018年06月13日 16:39 中時 王思慧

觀光局歡迎民眾到花東旅遊。（王思慧攝影）

繼觀光局海外直航包機補貼、台鐵「觀光專列」車+酒方案之後，結合好遊創意遊程競賽、產業輔導暨參展等多項創意行銷專案，舉辦「好遊創意 遊程競賽」，只要不吝分享花東遊程計畫，就有機會奪得首獎10萬，總獎金高達25萬，徵件期間自6月22日開跑，歡迎民眾公開到訪花東的有趣玩法。

為拓展花東地區國際觀光市場，讓更多旅客來此感受花東美景、在地產業、文化特色，行政院東部辦公室和交通部觀光局聯手，今天於台北火車站1樓多功能展演區舉辦「前進花東 好遊創意行銷啟航」記者會，邀請立委、花蓮旅遊業者參加。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐表示，花蓮的旅館住宿率低於五成，因此很希望透過觀光局行銷，以及「洄瀾之心觀光列車」專案，讓更多民眾能到花蓮旅遊，並在當地住一晚以上。

觀光局表示，推動觀光永續發展必須串連各大資源，透過串連過程產生化學效應，方得使成效最大化，而花蓮與台東是密不可分的兩大觀光旅遊區，必須齊心協力共同推動，尤其區內2個管理處，花東縱谷國家風景區管理處及東部海岸國家風景區管理處深耕花東地區多年，除了與生俱來的美景優勢以外，更發現在地產業擁有熱忱、無限創意，以及耆老與青年碰撞出的部落體驗。

觀光局表示，如何展現這些特色文化與量能，必須藉由大家的助力來邁向國際。為了讓國際看見花東，未來將利用花東的色彩來定調主視覺及形象標誌，透過媒體不斷推播以深深烙印國際。

(中時 )