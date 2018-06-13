為蕉再發怒？蔡英文澄清：我沒有 不要一直說我震怒

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民進黨上週中常會，蔡英文總因為香蕉價格事件「再度震怒」，對農委會副主委陳吉仲發脾氣，今天中常會改講稻穀。據了解，總統也會中「澄清」，上週「沒有震怒」，要黨內「不要一直說我震怒」。

最近農產品不斷出現價格、盛產等爭議，造成民怨及恐慌，民進黨今中常會則討論稻穀。

民進黨發言人林琮盛轉述，統針對香蕉價格對與會農委會副主委陳吉仲震怒，讓黨內上下都神經緊繃。據轉述，針對稻榖盛產問題，政院秘書長卓榮泰列席今天中常會時強調，政院已提出三大保證措施，第一，保證公糧收購價，第二規劃稻作災害補助，三保價收購和直接給付雙軌並行，讓糧價有個支撐。

據轉述，對稻榖盛產問題，來自農業縣的英系常委陳明文也替相關部門緩頰說說，水果與稻榖盛產都與氣候關係，今年都沒下雨，太陽又很大，所以產量很多，大家都預期會下大雨，可能提前採收，因為稻榖含水份高，有些糧商會壓低價格，昨天農委會主委林聰賢有去關注這個事情，

據轉述，蔡英文總統除指示，希望農糧署加強對地方的聯繫，多瞭解地方目前實施狀況如何，官方要更了解基層需要。

由於上週中常會，媒體報導，總統對香蕉事件很不高興，且認為各部會應該多用大家懂的語言；媒體問到，今天談到稻穀，總統態度如何；林琮盛表示，今天總統很平順，報告內容，這次大家都聽得懂，非常白話。

不過據了解，總統對於上週被媒體報導她「震怒」頗為在意，今中常會中也特別對黨內澄清，指她上週「沒有震怒」，要黨內「不要一直說我震怒」。

(中時 )

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