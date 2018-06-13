《禪，無所不在》外國人變住持

2018年06月13日 16:37 時報周刊 溫博鈞

《禪，無所不在》劇照。（天馬行空提供）

德國、瑞士、日本三國通力合作，體現日本一代禪師澤木興道哲學的電影《禪，無所不在》紀錄日本兵庫縣遠近馳名的安泰寺，現在由一名來自柏林的無方和尚管理，在這裡有出家的僧人、有遠從海外慕名而來的修練者，也有從未與禪接觸過的人，大家一視同仁，一起過著自給自足的修行生活。這裡的住持無方和尚內爾克16歲時經一名高中老師介紹而與寺廟結緣，開始學習坐禪，從此將成為僧侶當作人生志業。

在學期間，他花了一年時間到日本京都大學交換，在那邊首次認識安泰寺。22歲那年，他隻身來到安泰寺修行了半年，直到25歲大學畢業後，便毅然決然飄洋過海來到日本潛心學佛，2002年再次回到安泰寺，成為日本第一位外籍住持。除了修行生活之外，無方和尚現在也致力於日文、德文的經典翻譯，甚至跟上潮流，開始在youtube頻道上用英文講禪學，並教導觀眾如何「正確地」坐禪，再次體現安泰寺「禪無國界」的精神。

向來對有心修行者來者不拒的無方和尚曾說，「日本有一句諺語叫做『坐在石頭上三年也會暖和』，意思是凡事不持續三年就無法成功。如果能坐禪三年，一般來說，就能照顧師弟妹。因此只要有決心修行三年的人，不分國籍，敝寺都非常歡迎！」在安泰寺，他更針對各種類型的弟子提出自創的「弟子蔬果說」，將弟子分成小黃瓜型、蕃茄型、南瓜型，並一一解釋：「小黃瓜型會謹守本份，自行長大；蕃茄型是要有支撐架才會長大；南瓜型會任性生長。」本片將於6/22在台上映。

此次片商為了帶領台灣觀眾一窺無方和尚口中的禪之奧義，不只於6月23日在光點台北電影館舉辦講座「《禪，無所不在》電影講座-與禪同行，樂活人生」，邀請到國際禪友會現任會長吳文正先生與大家分享如何透過最簡單的坐禪法，達到有效的身、心、靈全面放鬆。更與羊毛氈手創館合作，6月24日於光點華山電影館舉辦羊毛氈手作活動，在手作中體驗禪的意境。更多講座及活動資訊請洽天馬行空粉絲頁。

靜心，盤腿，兩手圜結置於腿上，挺直脊背，端正姿勢，心無雜念回歸自然。日本兵庫縣，樹木蒼翠的深山中，長長的石階盡頭便是安泰寺，不同於其他日本佛寺，安泰寺歡迎男男女女的修行者，無分性別。這裡過半的修行者是來自歐洲的外國人，住持是來自柏林的德國人，法號「無方」。安泰寺是參禪的地方，修行者在這裡耕田勞作完全自給自足，修行就在砍柴生火、插秧收割當中學習。

在這裡，每個人的一言一行，一舉一動，無論是在勞動或是在坐禪的時候，吃飯或是上廁所的時候，一天二十四小時，都是禪的表現與實踐。這裡有出家的僧人、也有從未與禪接觸過的人。到了這裡，大家都是修行者。這種生活方式是最純粹、最原始的—禪的表現。

安泰寺深受日本一代禪師澤木興道的影響，澤木禪師說：「當你只是坐禪的時候就是佛。」這難道不是你所能想像的最完美的人生嗎?超值電影預售票於博客來售票網熱賣中，凡購買雙人套票即贈生活工場提供之「Silence檀香精油線香」乙盒或「幻羽芬氛線香皿」乙個，贈品以實物為準，數量有限，售完為止。憑《禪，無所不在》票根就有機會抽中靜思書軒提供之「小葉紅茶袋裝30入」壹盒，贈品以實物為準，詳情請見戲院現場公告及天馬行空粉絲團。

(時報周刊)