9旬翁獨居吃冷飯 暖心志工送電鍋揪感心

2018年06月13日 16:36 中時 張穎齊

張榮發基金會執行長鍾德美親手為92歲的傅新村老先生，更換家中燈泡。（張穎齊攝）

高齡92歲未婚的傅新村老先生，多年來孤身一人跑船，退休後獨居在基隆市信義區山邊狹小的房舍，隨著年紀漸長，已沒有力氣自行料理三餐，導致經常吃冷飯。華山基金會與張榮發基金會得知後，於今（13）日上午前往傅新村家贈送電鍋，並煮了一頓熱騰騰的飯菜，讓他度過溫暖的端午佳節。

傅新村回憶，他20多歲就開始跑船，而且跑了很多種船，曾經去過100多個國家，還說「幾乎都環遊世界了」，一直到58歲退休，之後獨自1人住在基隆市，但隨著年紀越來越大，已經沒有力氣烹調食物，所以常吃冷掉的飯菜，很希望能擁有1台電鍋。

華山、張榮發基金會的熱心志工聞後，一行人前往傅新村的住處，發現他家徒四壁、十分簡陋，客廳的電燈都壞掉多年，導致他經常在家摸黑行走，所幸傅新村身體健康狀況不錯，只是有重聽，但個性樂觀，一直以來都靠著政府給的津貼過活，而他看見志工登門拜訪後也非常開心。

華山基金會新北基隆市站長陳靜怡、張榮發基金會執行長鍾德美率領團隊，在現場幫助傅新村將燈泡換新，並打掃家裏、整理環境，還買來新的電鍋、電風扇贈送他，且準備了熱騰騰的飯菜讓傅新村享用，也教導他如何簡單煮出營養又好吃的方便料理。

張榮發基金會表示，很認同華山在地設站服務三失孤老，也看到基隆地區長輩有許多陪醫、關懷訪視的需求，主動認助20位長輩一年的服務經費，以實際行動支持老人服務。陳靜怡則表示，感謝張榮發基金會拋磚引玉的認助，希望能獲社會大眾的響應，讓許多的獨居長者能有尊嚴的享受生活。

(中時 )