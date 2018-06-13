長榮航空北美形象廣告 邀旅客創意起飛

2018年06月13日 16:41 中時 陳祐誠

長榮航空在北美地區推出全新形象廣告，透過在地思維，以更精準的行銷手法提升知名度，將台灣特有的城市特色推向全世界。長榮航空表示，期盼傳達給旅客最精緻貼心的服務理念，激盪出源源不絕的創意，一同創意起飛。

長榮航空自1992年開闢洛杉磯航線以來，已深耕北美市場逾25年，為拓展北美商務市場，長榮與曾獲北美10大廣告公司的「Mullen Lowe」合作，推出全新形象廣告。導演則請來入圍艾美獎與榮獲坎城國際創意節多項獎項的Floyd Russ，透過獨特的鏡頭語言，不僅看見三個新銳藝術家的舒適旅程，更細細刻劃了台灣的人文風情及城市特色。

根據統計，多數商務旅客認為搭機時較不易受到外界的影響及干擾，是醞釀創意及靈感源源不絕湧出的絕佳時機，因此在廣告中，長榮以「When all your needs are met, your mind is clear for take off」為主軸，讓旅客在飛行中靜心思索，想在旅程中尋找什麼，是頂級舒適的服務享受、找回探索世界的初心，還是在空中沉澱心靈，抓住創意翩起的瞬間。

長榮航空表示，飛機上提供的舒適環境，以及舒心愜意的服務與餐飲，讓每位旅客在搭機的過程中，都能夠迸發出跳脫框架的嶄新想法，廣告拍攝邀請3位北美新銳藝術家，插畫家Llew Mejia、造景設計師Lily Kwong及新興媒體藝術家Zach Lieberman，現身影片中享受長榮頂級服務，抓住靈光一閃的創意，在餐巾紙上構思草圖，並在台北街頭揮灑靈感。

全新形象廣告自今年6月起於北美地區播放，民眾也能在專屬活動網站（www.creativityisintheair.com）一窺3位藝術家來台拍攝的精彩畫面與獨家訪談，活動網站是由哈利波特官方網頁的設計團隊Active Theory，結合科技互動及創意設計，呈現出每位藝術家在藝術上的堅持與獨特品味。

(中時 )