運動做操慶端午 人安寒士好健康

人安基金會基隆平安站在正船里民活動中心舉辦寒士慶端午活動，現場帶動跳，做健康操。（張穎齊翻攝）

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人安基金會基隆平安站在正船里民活動中心舉辦寒士慶端午活動，並在現場提供義診服務。（張穎齊翻攝）
人安基金會基隆平安站在正船里民活動中心舉辦寒士慶端午活動，並在現場提供義剪服務。（張穎齊翻攝）

全台高溫酷熱，適逢端午佳節，人安基金會基隆平安站今（13）日在正船里民活動中心舉辦寒士慶端午活動，為防範高溫熱傷害、日曬，造成寒士疾病，除發放應節禮品外，更加上夏日環保充電扇及健康包，協助寒士遠離熱病及皮膚疾病，傳遞社會愛心及溫暖。

基隆平安站舉辦「扇動未來　端午安康」為主題的賀節活動，在現場共服務250位寒士，並帶領寒士跳健康操，鼓勵多運動，打造健康身體，幫助他們自立回歸社會。

活動現場有名55歲的王大哥，過去曾是噴漆工，長期因職業傷害如關節炎及肺病所苦，影響所及甚至無法正常就業，只能偶爾打零工維生，無力支付房租，以街頭為家，透過轉介來到平安站用餐及接受義診，身體慢慢康復，擔任義工協助站內環境清潔及三節物資搬運。

「感謝平安站協助！」王大哥說，貧窮讓他喘不過氣，但在平安站的幫助下，讓他重拾自信及面對生活的力量，尤其得到人安基金會基隆平安站長周泉宥的鼓勵及支持，令他一輩子都不會忘記這份恩情。

周泉宥表示，感謝惠康藥局、真有情新住民婚姻關懷協會、普法同修會、張淵翔競選服務處、謝立功辦公室、新豐愛鄉協會及海洋關懷協會共襄善舉，贊助應節禮品，另有史蒂芬、基隆市中山區衛生所提供義剪、義診，為寒士打理面容及把關健康，藉此將社會各界的愛串聯起來。

人安基金會基隆平安站平日提供避暑防寒、防飢、防病、工作轉介等服務，邀民眾每月100元支持平安站常年服務經費，就可與人安一起幫助「窮苦人」重新站起來，愛心專線：（02）2427-3323，周站長，畫撥帳號：19949502(戶名：人安基金會，備註：常年)。

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