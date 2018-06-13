2018年06月13日 16:46 中時電子報 林郁庭

王世堅吃給你看！大讚水煮香蕉皮「像剝皮辣椒」。（影/新聞深喉嚨 YouTube）

行政院長賴清德日前在臉書PO文說「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味」後，引起各界嘩然。媒體、網友們紛依賴清德的美味食譜試煮香蕉來吃，覺得澀澀的、很噁心。現任民進黨台北市議員王世堅昨天上《新聞深喉嚨》節目，當場吃了帶皮香蕉配醬油，直誇好吃，「像剝皮辣椒」。

王世堅在12日播出的《新聞深喉嚨》節目上提到，「香蕉問題解決了阿，我們的行政院長賴清德推薦養生吃法，可以連皮一起吃的這個方式（指生香蕉帶皮水煮配醬油、大蒜），已經徹底解決了嘛」王世堅直呼：「果肉果皮一起吃，你認為香蕉還有問題？」

有來賓聽了王世堅的發言，表示「賴院長現在被網友罵很兇，要他吃給大家看，你(指王世堅)現在說連皮一起吃，你這樣替賴院長講錯了啦」不過，王世堅仍堅持「連皮連肉一起吃，就解決了」，似乎是想印證他的說法正確，王世堅當場吃了節目的水煮「香蕉肉與香蕉皮」，還大讚「蠻好吃的，像剝皮辣椒」，讓其他來賓驚呼：「不要馬屁拍過頭呀！世堅你真的是民進黨的優秀黨員」。

接著，其他來賓與主持人說，「可是他（指賴清德）現在已經解釋說不要吃皮」，還笑虧王世堅為什麼要吃皮，「世堅你失戀了嗎」，王世堅指好笑說「我過去就是感情太豐富了」。結目一出後，搭配著賴清德的臉書發文，讓許多網友笑翻，酸說「清德你把世堅害得好慘啊」、「奇葩隊友加入」、「真會拍主子馬屁啊」、「王世堅在吃的時候，應該也要帶點竟投給來賓，看看是否有用關愛XX的眼神看他」、「連皮一起吃還是解決不了問題」。

(中時電子報)