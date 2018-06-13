世足》盤點五支沉睡中的球隊 誰能醒過來？

2018年06月13日 17:19 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

2018世界盃足球賽明天就要開幕了，比賽固然傳統勁旅地位不容易動搖，但往往也有爆冷黑馬誕生，《今日美國》挑出五支可能會透過小組賽取得驚人進步的球隊，期待他們在後續賽程展現更多實力。

◎比利時

◎所屬小組：G

◎同組球隊：英格蘭、巴拿馬、突尼西亞

比利時陣中23人有11人在英超足球聯賽討生活，其中8名球員所屬的英超球隊，已經取得下季歐洲冠軍聯賽參賽權，球迷可以多多注意比利時的中場德布勞內（Kevin De Bruyne），他在上季幫助所屬的曼聯在英超呼風喚雨，會是比利時最有影響力的球員。

比利時中場德布勞內是本屆世足賽，值得台灣球迷注意得比利時球員。(美聯社資料照)

◎哥倫比亞

◎所屬小組：H

◎同組球隊：日本、波蘭、塞內加爾

哥倫比亞是上屆世足賽8強球隊，隊史進球王法考（Radamel Falcao）4年前因傷錯過世足，本屆捲土重來，將和J.羅瑞格茲（James Rodriguez）於進攻端組成極具威脅的雙箭頭。

哥倫比亞好手法考(左)上屆世界盃因傷缺陣，本屆要和隊友J羅攜手，帶領球隊再創佳績。(路透資料照)

◎克羅埃西亞

◎所屬小組：D

◎同組球隊：阿根廷、冰島、奈及利亞

如果要選擇一支球隊，能給上屆世足亞軍阿根廷在本屆帶來威脅，就是克羅埃西亞，隊長莫德里奇（Luka Modric）、效力西甲巴塞隆納的中場拉基提奇（Ivan Rakitic）及前鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）等都是一時之選，是自1998年世足賽之後，戰力最強的克羅埃西亞。

◎冰島

◎所屬小組：D

◎同組球隊：阿根廷、克羅埃西亞、奈及利亞

人口僅33萬的冰島，在2016年歐洲國家盃演出黑馬奇蹟，隊史第一次踢進世足賽會內賽，是32支球隊中人口最少的國家，毫無疑問冰島絕非等閒之輩，會是本屆世足賽不容忽視的沉睡之獅。

世界盃新兵冰島隊隊長是古納森(左)，他能否幫助球隊，繼2016年歐國盃之後，再創黑馬傳奇呢？(美聯社資料照)

◎葡萄牙

◎所屬小組：B

◎同組球隊：伊朗、摩洛哥、西班牙

2016歐洲國家盃，葡萄牙在驚訝中奪得冠軍，但也給他們這次世足賽增添信心，隊長C.羅納多（Cristiano Ronald）已經33歲了，這會是他最後一次挑戰世界盃，第一場比賽就要跟伊比利半島的鄰居西班牙較量，這一次C羅能帶領五盾軍團邁向榮耀嗎？

(中時電子報)