李婉鈺毆警不認罪 檢要她「注意態度」

李婉鈺被訴妨害公務出庭，表示已向員警道歉。(王己由攝)

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新北市議員李婉鈺，去年11月凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，還搶警員密錄器及打傷警員，被依妨害公務與強制未遂罪起訴，因李不認罪，台北地方法院審查庭後送刑庭重新分案， 13日下午首次開庭。法官讓李細說從頭了解事發始末後，當庭建議李要注意「犯後態度」，好好想想下一步，是否要認罪，改期7月25日再開庭，讓李思考後續怎麼做。

公訴檢察官庭末也接續法官的諭知，認為李婉鈺確實有打警察的行為，且警察未對傷害部分提告，當庭建議她要站在自己的利益，及身為民意代表為民表率的立場，就法官庭上的曉諭，有關犯後態度部分，面對妨害公務罪行，坦然認罪。李婉鈺受訪時說，她已向員警道歉。

檢方起訴去年11月29日凌晨1時許，李婉鈺到北市忠孝東路「正義國宅」找親民黨黨團主任張碩文，她被指亂按門鈴，希望有住戶幫她開門，後來跟隨一名女住戶進入，到了2樓按住張家門鈴不放，還撕毀門上春聯，沈姓女鄰長與住戶聞聲制止，雙方起口角。

轄區大安分局新生南路派出所王姓、林姓員獲報到場，李當著警員面掌摑沈女，遭警制止，沈女挨打後下樓，李尾隨在後，王姓員警上前攔阻，李又涉嫌出拳打中王臉部，還要搶警員的密錄器，涉嫌妨害公務與強制未遂罪。

北院先前開審查庭，李不認罪，全案後送刑庭重新分案後，承審法官13日下午兩點半首次開庭，李婉鈺認為檢方論告起訴內容都不是事實，她在法庭上細說事件發生經過，等同重建事實，還自爆發生當時，是因女住戶接連罵她「花痴、爛貨」，愈說愈難聽，她才氣不過和對方發生衝突，還說當時在場處理王姓警員，先用手按她的胸部，再去拉她的右手，她要王手放開，同時間女住戶卻還在旁踹她，讓她非常生氣，「我是一位民代，警察都敢這樣對我，何況是一般民眾會怎樣？」律師說，李對起訴客觀事實大部分都承認，只是法律評價問題。

(中時 )

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