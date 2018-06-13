5歲就當蚊帳大使 17歲凱瑟琳首度來台參訪瑪利亞愛心家園

蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（右2）（Katherine Commale）13日拜訪瑪利亞社會福利基金會愛心家園，瑪利亞青年使用溝通輔具說歡迎辭，讓大家看到，身心障礙的朋友，也能透過輔具溝通。（黃國峰攝）

友善列印
中時
在身心障礙輔具資源中心，凱瑟琳體驗筷子輔具，輕易的夾起物品。（黃國峰攝）
烘焙包裝室，凱瑟琳與瑪利亞青年一起包裝剛出爐的麵包。（黃國峰攝）

5歲時號召捐蚊帳到非洲去，激勵很多人心的蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（Katherine Commale）全家受邀參加「HERO Talks小學生公益行動教育論壇」，13日拜訪瑪利亞社會福利基金會，多位瑪利亞小朋友，獻上鮮花歡迎，並使用溝通輔具說出歡迎辭，過程中讓凱瑟琳全家非常感動。

凱瑟琳一行人接著參觀了愛心家園的身心障礙輔具資源中心，了解各種輔具的應用，也試著體驗了筷子輔具，讓沒筷子經驗的凱瑟琳全家也能輕易的使用、烘焙包裝室裡與瑪利亞青年一起包裝剛出爐的麵包、到了果醬、醋品工廠，參訪過程中凱瑟琳全家非常感動看到許多身心障礙孩子在特殊教育的學習中得到一技之長，努力的學習靠自己的力量，面對社會。

瑪利亞基金會陳美鈴執行長表示能邀請到蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（Katherine Commale）首度來台舉辦演講會，特別感謝她與媽媽琳達‧柯邁爾（Lynda Commale），認同我們舉辦全國小學生公益行動的初衷：如果每一個孩子在小學年紀都有機會在老師與家長的帶領下做一件好事，就是埋下一顆善的種子，做公益的孩子會更懂得關懷弱勢，這就是生命與公民教育的養成。

6月14日凱瑟琳將在台北國際會議中心分享她募捐蚊帳救助非洲兒童的故事，目前報名已達3000人，瑪利亞社會福利基金會希望藉此活動，掀起台小學生公益行動的一股旋風。

(中時 )

王世堅吃給你看！大讚水煮香蕉皮… 救海龜卻殺了北極熊！朱學恒：推…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。