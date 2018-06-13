5歲就當蚊帳大使 17歲凱瑟琳首度來台參訪瑪利亞愛心家園

2018年06月13日 17:01 中時 黃國峰

在身心障礙輔具資源中心，凱瑟琳體驗筷子輔具，輕易的夾起物品。（黃國峰攝）

烘焙包裝室，凱瑟琳與瑪利亞青年一起包裝剛出爐的麵包。（黃國峰攝）

5歲時號召捐蚊帳到非洲去，激勵很多人心的蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（Katherine Commale）全家受邀參加「HERO Talks小學生公益行動教育論壇」，13日拜訪瑪利亞社會福利基金會，多位瑪利亞小朋友，獻上鮮花歡迎，並使用溝通輔具說出歡迎辭，過程中讓凱瑟琳全家非常感動。

凱瑟琳一行人接著參觀了愛心家園的身心障礙輔具資源中心，了解各種輔具的應用，也試著體驗了筷子輔具，讓沒筷子經驗的凱瑟琳全家也能輕易的使用、烘焙包裝室裡與瑪利亞青年一起包裝剛出爐的麵包、到了果醬、醋品工廠，參訪過程中凱瑟琳全家非常感動看到許多身心障礙孩子在特殊教育的學習中得到一技之長，努力的學習靠自己的力量，面對社會。

瑪利亞基金會陳美鈴執行長表示能邀請到蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（Katherine Commale）首度來台舉辦演講會，特別感謝她與媽媽琳達‧柯邁爾（Lynda Commale），認同我們舉辦全國小學生公益行動的初衷：如果每一個孩子在小學年紀都有機會在老師與家長的帶領下做一件好事，就是埋下一顆善的種子，做公益的孩子會更懂得關懷弱勢，這就是生命與公民教育的養成。

6月14日凱瑟琳將在台北國際會議中心分享她募捐蚊帳救助非洲兒童的故事，目前報名已達3000人，瑪利亞社會福利基金會希望藉此活動，掀起台小學生公益行動的一股旋風。

(中時 )