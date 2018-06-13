影》兩位元首 一個命運 白宮發表川秀金關鍵影片

白宮公布了專門製作給金正恩委員長欣賞的宣傳影片。（圖/美國白宮 107年6月13日）

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中時電子報

白宮在今日與官方臉書發表「一個對北韓的良機的故事」（A STORY OF OPPORTUNITY FOR NORTH KOREA）影片，這是美國總統川普向金正恩委員長播放的影片。是以「電影預告片」的模式製作。

本報將影片旁白中譯翻譯如下：

70億人口住在天堂星球地球上。在活著的人之中，只有少數人能留下持久的影響，而只有非常少數人能做決定或採取能復興其家園及改變歷史的軌跡的行動。

歷史對幾代人可能會重演，循環看似永遠不會劃下句點。有段相對和平的時期，也有高度緊張的時期。當此循環持續重複時，對世界多數，繁榮與改革的光芒已經燃燒閃耀。歷史總是在進化，有一段時間，只有少數人被要求改變，但問題是，這少數人會做出什麼改變讓過去不用成為未來。走出黑暗能光芒顯現，希望之光能正確燃燒。

「如果」，人們共享共同及豐富的歷史遺產，能找到他們的共同未來。他們的故事被廣泛熟知。他們的位置將在哪？命運圖片呈現一個關於良機的故事，一個新的故事，一個新的起點，一個和平，兩個人，兩位領導人，一個命運。一個關於即時的特殊時刻，當一個人被呈現一次可能永遠不會再出現的機會，是否能真正展現願景及領導力。

結果只有兩種可能，一種是後退或一種是向前進。一個新的世界今天就能開始，成為友誼、尊重和善意的世界的一員，在這個世界良機之門已經打開，來自全世界的投資，你可以擁有精神突破、豐富的資源、創新科技和新的探索。

「如果」，歷史能被改變，走向世界、擁抱此機會，何時歷史上的此刻能展開。它歸結為在世界將觀看、聆聽、期待今日的此時此刻的一個機會。

希望這位領導人，是選擇推進他的國家並成為新的門戶的一部分，成為他的人民的英雄。我們會握住和平之手並享受繁榮，像他從未見過的好生活，還是更多的孤立。會選擇哪一條道路？

由川普總統與金正恩委員長主演，在一場會議改變歷史，在太陽下閃耀。一個重要時刻，一個選擇。「如果」，未來仍待去寫。

(中時電子報)

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