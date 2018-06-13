絕美金髮妻家世遭起底 「他」沒娶章子怡被讚爆！

2018年06月13日 17:03 中時電子報 吳品瑤

章子怡前男友、有「央視一哥」封號的名主持人撒貝寧，不僅儀表堂堂、口才奇佳，還是北京大學法學院碩士畢業，堪稱一等一的優質男神，是主持界的學霸，近來他帶著洋人妻子李白回武漢母校參加活動，夫妻倆難得同框，李白金髮碧眼且身材火辣，乍看有些神似小天后泰勒絲，兩人被讚站在一起根本賞心悅目，而不僅外表登對，李白也被起底，其家世、學識亮眼，跟老公撒貝寧是完美的組合。

撒貝寧當年分手章子怡後，跟金髮妻李白結婚，然平時私領域部分相當低調，近來李白的背景又被起底，被發現根本是內外兼備的完美女人，李白曾透露父親是企業家，自小家境優渥，也被很好地栽培，大學時從爸爸身上學會炒股，最終因脫售股票而買了棟別墅，而外型亮眼的她，曾是五洲辣妹樂團的成員之一，精通各種樂器尤其是小提琴，且能唱能跳，非常優秀。

此外，李白還有個特殊身分，那就是金氏世界紀錄認證官，據傳此工作全球僅有6人擔綱，除得具備專業能力之外，還要有優異的語言能力，李白擔當的工作除監督比賽之外，還得在新紀錄誕生後，頒發證書。據悉，李白在和撒貝寧交往時，相傳男方未得她父母的喜愛，然小倆口愛得堅定，最終於2016年修成正果，粉絲相當看好這對夫妻，甚至紛紛為撒貝寧感到慶幸，慶幸他娶了李白而不是舊愛章子怡。

(中時電子報)