「街友粽香情」 26街友簽署大體器官捐贈

2018年06月13日 17:35 中時 曹婷婷

端午節將屆，台南市噶瑪噶居蔣揚慈善基金會13日邀150名街友餐敘，在北區舉行「2018大體及器官捐贈簽署推廣暨公衛防疫宣導回饋社會」活動，鼓勵街友及弱勢者以己之力回饋社會，簽署的26名街友中，23人簽署大體及器捐同意書，3人簽署器捐。

蔣揚慈善基金會於2001年起率全國風氣之先，鼓勵即使身處困境的街友，仍能以己之力回饋社會，鼓勵街友行善器捐或做大體老師，以幫助他人的方式遺愛人間，在人生最後一程更有尊嚴，也希望有更多人共襄盛舉加入器官及大體捐贈行列，迄今已有許多街友響應。

今年端午活動由噶瑪噶居蔣揚慈善基金會附屬街友愛心之家及腦麻協會聯合承辦，台南市衛生局、北區衛生所、成大醫院、台灣中油、南市噶瑪噶居戒癮協進會協辦，為100名弱勢街友沐浴剪髮、健檢驗血、輔導安家登記，延續之前街友旅館模式代為租屋補助房租，協助安頓有棲身之地，鼓勵街友終止流浪。

另也邀請平日因行動不便無法常外出的腦麻協會及家庭照顧者50人參與，將社會愛心及正確的公衛防疫知識傳遞給社會角落弱勢族群。會中並致贈10萬元給長期協助街友的北區守望相助巡守隊，邀第五分局代表出席觀禮。

許多老殘喪失謀生能力街友一直不願離開地下道，蔣揚多年來持續關懷，除日常探訪、媒合工作自立安家及臨時收容，滿足居住生活需求，激勵街友重新尋回社會價值目標，協助脫離流浪直到終老歸山，也重視街友健康促進，每年藉端午節日連結社會資源為街友健康檢查，項目包括檢驗愛滋、梅毒等法定傳染病及肺結核X光篩檢等。

活動中也進行菸害毒害防治及登革熱、病媒蚊防疫等夏季傳染病宣導，呼籲街友避免共用刮鬍刀、牙刷、針頭，預防血液體液傳染疾病及拒絕毒品誘惑，防止疫病傳染成為公共衛生死角，提升社會安全網。

(中時 )