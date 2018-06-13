高雄市第一屆校園電競賽 立志中學摘冠軍及季軍

高雄市第一屆校園電競賽，立志中學分別獲兩獎項是大贏家。（立志中學提供）

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「高雄市第一屆中等學校學校電子競技競賽」日前在高雄夢時代購物中心舉行，分成「英雄聯盟」及「傳說對決」兩項競賽的高中職組及國中組四強決賽，共產生4名冠軍學校，其中，立志中學是大贏家，分別摘下冠軍及季軍。

各組名次分別是傳說對決組之高中組冠軍立志中學、亞軍高雄高工、季軍明台高中；國中組勝隊依序是冠軍福山國中、亞軍明華國中及季軍鳳甲國中。

英雄聯盟組之高中職組獲勝隊伍分別是冠軍長榮中學、亞軍旗美高中、季軍立志中學；國中組冠軍大社國中、亞軍陽明國中、季軍新興高中國中部。

競賽由高雄市教育局及中華民國電子競技運動協會共同指導辦理，立志中學及樹德科技大學共同承辦，初賽吸引361隊2211人報名，還有不少隊伍是跨縣市來參賽。

大會特別邀Garena專業主播Raby主播全場，生動有趣的解說下，場上選手聚精會神的競技，台下觀眾情緒被帶動，掌聲及歡呼聲此起彼落，讓一整天的競賽沒有任何冷場。

立志猩勢力選手余秉昆同學則是令人欣羨的幸運兒，擔任比賽的實習賽評，與Raby專業主播搭檔。雖然學校有主播賽評課程且有多次演練經驗，但面對偶像仍有壓力，心情超級緊張。

他特別感謝Raby的引導及鼓勵，還不時作球給他發揮，把課堂上學到的知識付諸實務，當然也學到許多課本沒有的實務經驗。

教育局專門委員陳佩汝表示，高雄市政府為呼應中央政策力挺電競產業發展，從軟硬體實力及教育扎根做起。

立志高中自104年即積極與CTeSA中華民國電子競技運動協會結盟，共同規劃電競產業訓練課程，還是全台第一所教育部核准設立「電競經營科」的高中職。

樹德科技大學「電競產業管理學士學位學程」也是全台科大唯一以電競產業為主的招生系別，這樣七年一貫之人才銜接培育計畫將為大高雄培育更多在地電競產業專業人才。這是高雄市領先全台灣各縣市的開始，更是開創高雄擠身全世界電競產業的一大步。

2018年可說是高雄市的電競年，11月9至11日將在高雄巨蛋舉辦第十屆世界電競錦標賽，預估將有超過50國最頂尖選手齊聚一堂；高雄市政府與灣電競聯盟的BOT合作的「高雄海音電競館」也將即將落成營運。

(中時 )

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