退休金少3、4成 李家同：傷心、有晚景淒涼的感覺

2018年06月13日 17:42 中時 林志成

公教年金改革7月1日生效，清大榮譽教授李家同昨天也收到退休所得重算處分書，他寫了一封標題為「三封信」的文章表述心情，看到自己退休金被減3、4成，很傷心、頗有晚景淒涼的感覺，已無法去美國參加同學會。

李家同「三封信」文章只寄給好朋友們，他提到，他的大學和高中同學90％在美國，他43年前回國教書，是同學中唯一的一位，最近同學們還會和他連絡，電機系的同學寫了一封信給他，討論是否在芝加哥聚會，高中同學寫了一封信給他，討論明年在加州坐遊輪旅行的事。

李家同說，昨天他收到一封雙掛號的信，這封信詳細地列出了我的年金逐年減少的資料，相信任何人看到這種信都會很難過的，當初他回國，當然也知道在台灣的薪水，不能和在美國的薪水相比，因此也從來沒也埋怨過薪水低的問題，可是看到這封信，實在很傷心，頗有晚景淒涼的感覺，因為人越老，健康會越糟，總有一天會不能自理，到那個時候大概要請外勞幫忙，可是他的年金卻越來越少。

李家同表示：「希望在美國的同學知道我的情形，希望他們都知道我沒有做錯什麼事，沒有溢領任何的錢，但是不能去芝加哥，也不能去加州坐遊輪了。」

李家同說他有一個希望，那就是在台灣的下一代不會再碰到年金逐年減少的事，當然令他擔心的事，台灣的大學能夠找到非常優秀的學者嗎？

李家同今天接受本報採訪時證實，他確實寫了「三封信」這篇短文，但只傳給好朋友們看、未放在個人臉書，因為「羞於公開」。他表示示，退休金被減3、4成，他還有一點儲蓄可以因應，不會因此流落街頭，但收到「退休所得重算處分書」，當下的感覺是「不舒服」，每天看的話「一定吃不消」，因此不知道要將這封信丟掉還是擺在什麼地方。

李家同說，世界各國退休年金，都會隨著通貨膨脹而增加，台灣不但沒有增加、還減少，相信許多退休教授的生活會出問題。他感覺政府這次推動年改，是認為過去退休老師溢領了，所以要逐年還回去。

(中時 )