影》儀式太悶？瑞典小公主竟失控滾教堂地毯賣萌

萊奧諾爾小公主直接不受控制的躺在地上。(圖/youtube截圖)

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中時電子報

瑞典瑪德蓮二公主3月生下第3胎艾德利亞小公主，這位瑞典皇室最新的成員也在上周五被帶到教堂受洗，不過搶走儀式焦點卻是她年僅4歲的姊姊萊奧諾爾公主，她在莊嚴的儀式上似乎按耐不住性子，竟然直接躺在教堂地毯上玩了起來，甚至雙腳開開掛空中，讓人直呼萌翻了，不過此舉卻讓她的媽媽直接翻了個白眼，最後是出動爸爸才將她拉回位置上。

年僅4歲的萊奧諾爾小公主（Princess Leonore）8日也出席了家中新成員妹妹艾德利亞公主（Princess Adrienne）的受洗儀式，她在前1個小時雖然不時玩玩手上的扇子，但她仍安分地坐在媽媽瑪德蓮公主（Princess Madeleine）的身旁。但是之後她似乎對按耐不住嚴肅的儀式，便開始自己玩耍了起來。

艾德利亞小公主被媽媽抱著且被外公卡爾十六世國王輕摸。(圖/美聯社)

萊諾奧小公主2月迎接4歲生日。(圖/The Royal Court, Sweden)
瑪德蓮公主抱著艾德利亞小公主參加受洗儀式。(圖/美聯社)

穿著白色小洋裝的萊奧諾爾公主明現在儀式期間坐不住了，先是去捉弄坐在父親身旁的弟弟尼古拉小王子，接著光腳跑到教堂中間，無視於正在前方進行儀式的賈桂林（Antje Jackelén）主教，直接躺在地上，雙腳掛在空中踢來踢去、滾來滾去。

無奈萊奧諾爾的媽媽瑪德蓮公主手上還抱著艾德利亞，只能對地上的大女兒翻了一個白眼，並口頭勸說要萊奧諾爾回到位置上但始終無果。萊奧諾爾的祖父祖母，也瑞典國王卡爾十六世與王后希爾維亞也無奈地看不受控的孫女微笑。最後則是出動爸爸歐尼爾（Christopher O'Neil）將她帶回位置上，才結束了這場小插曲。

(中時電子報)

文章來源：Hilarious moment Sweden’s bored Princess Leonore ROLLED on the floor in the aisle at her baby sister’s christening – and her mother Princess Madeleine was NOT impressed

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