台南市政府支持蕉農　代理市長李孟諺：香蕉9成內銷無關兩岸關係

2018年06月13日 17:45 中時 莊曜聰

為幫助蕉農度過難關，台南市政府預計向農民收購100噸香蕉，13日首批1公噸香蕉到貨，代理市長李孟諺也到關懷據點陪伴老人家一起大啖香蕉。（莊曜聰攝）

香蕉價格目前持續低迷，台南市政府為幫助蕉農，預計向南市農民收購100公噸香蕉，首批1公噸的香蕉已經到貨，並由社會局發送給全市300多個團體機構，代理市長李孟諺今天中午也到位於安定的新吉關懷據點與長輩一起大吃香蕉；李孟諺表示，香蕉跟鳳梨不同，內銷占9成，是產銷失衡問題，與兩岸關係無關。

李孟諺說，鳳梨和香蕉因氣候影響，產期集中且產量大增，都面臨產銷失衡的問題，但鳳梨有8成外銷，而香蕉則9成都供應內需市場，情況大不同，他呼籲民眾多吃香蕉，就能幫助到種植香蕉的農民。

台南市農業局指出，南市種植香蕉總面積1073公頃，占全台第5位，品種分為白河、南化、玉井的「北蕉」，以及左鎮的「芭蕉」，近期市場上傳出產地價格較低的屬「北蕉」，目前也配合農糧署啟動香蕉格外品去化，在玉井聯興合作社及白河六溪國小對面的集貨場設置處理點，避免格外品流入市面影響價格。

台南市種植香蕉面積不多，但主要受到主要產地價格拖累，影響農民收益，目前支持農民的措施包括收購香蕉發送安養長照、社區關懷中心、共餐據點等機構，並在假日農產市集促銷，也將視情況繼續增加收購量，等待價格回穩。

(中時 )