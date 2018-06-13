《中時晚間快報》軍公教聲請釋憲 嗆拒投民進黨

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綜合報導

◎軍公教聲請釋憲 嗆拒投民進黨

退休軍公教團體13日前往司法院遞送公教人員年改釋憲聲請書，計有在野黨立委為公務員和教師連署的聲請案，以及民間萬人連署的聲請案，一共3案。多名國民黨立委也到場聲援。全國公務人員協會理事長李來希表示，許多退休公教看到被砍的金額，讓人端午連假「真想跳汨羅江」，並呼籲年底拒投民進黨。

◎川普喊停美韓軍演 彭斯明言不會停止

美國總統川普在美朝峰會後表示，將宣布停止軍演，又形容軍演「具挑釁性，同時十分昂貴」。惟美國國內政客似乎對此有所保留，參議院共和黨領袖麥康諾12日指出，峰會上達成的協議仍須獲國會批准。有指副總統彭斯亦明言，軍演將不會停止。

◎釣蝦場抗生素不合格率偏高 消保處：清洗煮熟去蝦頭

行政院消保處日前會同相關主管機關就47家釣蝦場進行檢測及查核，結果發現在65件蝦類品質中，不合格比率近3成；47家建管及消防不合格比率更高達7成！消保處表示已請各地方政府依法查處，督促業者改善。

◎余苑綺穿余天四角褲！ 李亞萍家規只能露上面？

中天綜合台《麻辣天后傳》6月14日晚間11點播出主題「我家的家規太莫名其妙了！爸媽請你們不要再控制我了！」邀請藝人余祥銓、余苑綺、洪都拉斯、向娃、EASON、UNA等分享爸媽的控制欲到底有多可怕。余苑綺透露，「余式家規」一籮筐，像是她都37歲、結婚生子了，爸媽還是規定她每周必須回家3到4天，在家中甚至連「小短褲」都不能穿。

(中時電子報)

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