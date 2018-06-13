癌友化身「不倒勇士」玉山攻頂圓夢

2018年06月13日 17:59 中時 鐘武達

台灣癌友協會癌友們挑戰玉山攻頂，立委邱議瑩與客委會主委李永得（前左二、三）也同行。（鐘武達翻攝）

台灣癌友協會成員克服惡劣環境挑戰玉山。（鐘武達翻攝）

「我們是不倒勇士！」台灣癌症協會26名癌友與家屬在員榮醫療體系與家樂福公司的贊助下10日出發挑戰玉山，並在12日有21人成功攻上3952公尺的山頂，隨行的員榮醫師黎雨青轉述，攻頂那一刻，癌友們是為自己不向命運低頭的鬥志激動歡呼。

這次挑戰玉山攻頂，員榮醫療體系指派家醫科主任黎雨青及專科護理師張欣怡隨行，參加挑戰的癌友當中，立委邱議瑩也是成員之一，而他的先生客家委員會主委李永得，則是愛相隨。

黎雨青表示，26人是於10日出發前往玉山，過程中有2名癌友因天氣與高山症等因素，心不甘情不願的沒能在最後關頭攻上山頂圓夢，其餘則是克服下大雨的惡劣環境，於12日清晨挑戰成功。

透過電話，黎雨青說，踏上玉山之巔時，每位癌友都相當激動喊出「我們是不向命運低頭的抗癌勇士」。也是第1次挑戰玉山攻頂的他，也對能夠穿越一路的險峻與惡劣環境，感到很激動，尤其對這群堅毅的癌友的精神，佩服到五體投地。

台灣癌症協會理事長吳興傳表示，相當感謝員榮醫療體系與家樂福公司的協助，才可以讓癌友與家人順利圓夢，更也讓癌友證明自己是抗癌鬥士，是真正的「不倒勇士」。

持續「助攻」！員榮醫療體系總院長張克士得知癌友們成功攻頂的消息很開心，他說，員榮醫療體系不僅未來會繼續支持這樣有意義的活動，讓所有人以及身體不舒服的癌友們，”克服恐懼、勇敢挑戰夢想。

(中時 )