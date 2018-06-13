航港局加強離島及小三通客輪檢查 確保旅客搭乘安全

2018年06月13日 17:45 中時 王思慧

端午節連續假期即將到來，交通部航港局對於轄管離島及小三通客輪載客運能及航行安全極為重視，除因應連續假期的運輸需求，積極協調業者加派航班疏運旅客外，也加強客輪與場站公共安全檢查，嚴格要求業者注重航行安全，不得超載旅客，以維護旅運安全。

本次疏運期程為6月15日至6月19日共計5天，預計提供台灣本島與離島間10條航線及金馬小三通4條航線總計固定開航1,228航次，預估可提供30萬2,573人次的運能。

航港局表示，為使所有旅客均能快樂出門、平安回家，於端午節連續假期前派員前往各地客船碼頭，加強載客船舶救生、救火、救難設備檢查並查驗其演習情形，以確保載客船舶安全管理；並邀集營建署、消防署及地方政府組成聯合督導小組，進行海運客運場站檢查，針對場站建築物防火避難設施與設備安全檢查紀錄、消防安全設備檢修申報狀況、緊急應變計畫、候船室航班時刻表、櫃檯售票服務、登輪安全措施及無障礙設施等項目進行檢查，提供民眾友善便利及安全運送之海運服務。

如疏運期間遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，各航務中心除要求業者於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，方便民眾掌握訊息，同時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。

航港局也提供緊急聯絡電話，北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762、中部航務中心0978-300116、東部航務中心0972-762923或0972-762926，以即時處理疏運期間突發狀況及緊急事件，提供旅客良好服務、保障消費者權益。

相關海運航班訊息，民眾可至航港局資訊網（https://www.motcmpb.gov.tw/）點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢，以預先安排端午節假期期間返鄉及出遊行程，期使每位民眾都能乘興出遊、盡興而歸。

(中時 )