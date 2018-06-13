羅生門？警涉車震性侵 反控被害女「身體當犯罪工具」

2018年06月13日 17:38 中時電子報 黃眉青 、中國時報 陳慶居 、中國時報

警界紀律又出包？國道公路局林姓員警遭控，將女網友再到人間稀少處，在車內性侵得逞，犯後反控被害人「以身體當犯罪工具」，檢察官在被害女子內衣褲採集到林員DNA，今(13日)依妨害性自主罪將林起訴。

在國道公路警察局服務的林姓警員，與從事禮品買賣的謝姓被害人為臉書友人，林涉嫌利用對方急需調度金錢，計誘到苗栗偏僻地點，在車內強吻、襲胸、指侵，檢警科學辦案在謝女內衣褲及胸部採獲DNA，13日依妨害性自主罪嫌將他起訴。

年過半百林姓員警從警近30年，已婚並育有2子，去年8月被害女網友缺錢繳房租，向林員借10萬元，雙方原先約在嘉義市碰面，豈料林員佯裝車子故障，要求女子改到苗栗見面。

女子到達苗栗後，卻被耍得團團轉，遭到暗中監控行動，還在烈日下忍受高溫酷熱檢方指出，直到謝女酷熱難耐想離去，林男才獨自開車現身，載她到沿海漁港和銅鑼九華山等地，入夜後將車子開到山區產業道路，林聲稱很有錢，問謝女要不要當他小老婆，要不要一起去洗溫泉？因四下無人恐遭不測，虛應故事，不料林竟跨坐其大腿，強脫衣物親吻，因無法勃起而以手指性侵。

檢方指出，直到謝女酷熱難耐想離去，林男才獨自開車現身，載她到沿海漁港和銅鑼九華山等地，入夜後將車子開到山區產業道路，林聲稱很有錢，問謝女要不要當他小老婆，要不要一起去洗溫泉？因四下無人恐遭不測，虛應故事，不料林竟跨坐其大腿，強脫衣物親吻，因無法勃起而以手指性侵。

但林男否認檢方起訴內容，指謝女以身體當犯罪工具，已有多人身受其害，他被指控的部分都不是事實，會靜待司法調查還其公道。

(中時電子報)