燒稻草就拒收公糧？農委會政策又惹農民生氣了

彰化縣議員李俊諭（左二）與農糧署中區分署副分署長林美華（右二）針對稻草爭議溝通。（鐘武達攝）

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農委會的這份公文又把農民惹怒了。（鐘武達攝）

燒稻草就拒收公糧？農委會今年新規定，凡田間露天燃燒稻草被查獲兩次者就不予收購公糧，農民聽到消息既錯愕又生氣，縣議員李俊諭13日質疑農委會不知農民苦衷而且管太多 。農糧署中區分署副分署長林美華表示，這項政策是今年才要實施，曾被查獲者並不受影響 ，承諾將加強宣導，也會積極協助農民處理稻草的問題。

李俊諭指出，各鄉鎮農會最近收到農糧署公文指示，今年3月23日發布「收購公糧稻穀作業要點」第5點修正，規定農民種植之同一田區經環保單位查獲或農政單位判釋有露天燃燒稻草情事，累積達兩個期作者，第二次查獲露天燃燒期作之次年同一期作，不予收購。

他說，農委會公文說明含糊不清，有農會及農民解讀成「只要曾經燒過稻草」就會失去繳公糧的資格，消息經過傳播，不少農民都生氣了。他抨擊，官員只會坐在辦公室吹氣，不知農民的苦衷。尤其是，政府事先沒有宣導就冒然實施，農民不知所措。

林美華強調，露天燃燒稻草會汙染空氣並對人車安全造成影響，才會制定法令約束，農政單位也提供多元方案協助處理稻草，目前已補助實施腐化菌運用之外，預計還要收購500公頃的稻草做生質燃料棒，水利署河川局也將收購665噸稻草舖設在濁水溪處理揚塵。

她表示，公文造成的誤解，農糧署與縣市政府農業處將會儘速加強宣導，讓農民了解政府的政策。

(中時 )

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