南開科大鼓勵學生積極參與服務學習　

▲南開科大學務長陳榮煇頒獎表揚18名獲「樂關懷、愛飛揚」學生。（楊樹煌攝）

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▲南開科技大學獲服務學習績優獎的學生，在受獎後分享她們身體力行的服務成果。（楊樹煌攝）
▲南開科大鼓勵學生積極參與服務學習，並舉辦靜態成果展。（楊樹煌攝）

南開科技大學鼓勵學生積極參與服務學習，今13日於學生社團幹部座談會公開表揚106學年度各系所服務學習績優的18位學生，代表校長孫台平頒獎的學務長陳榮煇，在頒獎典禮上肯定獲獎學生的努力，並鼓勵更多南開學生參與分享服務學習的成果。

南開學務長陳榮煇表示，南開推動學生服務學習，今年已邁入第7年，透過多元服務學習方案，培養學生從服務中體驗反思利人利己的學習經驗，讓師生在服務學習中均獲成長。

尤期使學生將所學，藉由「準備、服務、反思、慶賀」實際參與過程，具體轉化為投入校園與社會公共事務的新興力量。

今年獲獎的服務學習績優學生有，動畫一甲李佳隆、水電一甲楊祖穎、旅管一甲吳雪梅、資管一甲黃慈育、自動一甲藍政顯、餐管一乙劉峻維、休閒一乙陳俞靜等共計18位同學，除獲頒獎狀外並有南開書坊的圖書禮卷獎學金。

南開「樂關懷、愛飛揚」服務學習績優表揚同時也舉辦成果展，參與師生並卯足全力分享他們身體力行的服務行動成果，加強各學系間的交流與觀摩。

學務長陳榮煇說，關懷社會的「服務力」已經是公民教育極為重要的一環，更是大學生活中的重要潛課程，未來，南開科大將持續營造推動服務學習的友善環境，並建構相關課程與活動，促進同學、師長間的交流，讓學生得在「全人教育、溫馨校園、終身學習」教育理念下，將服務學習內化為服務人群的能力，並讓服務成為學生生活一部份。

(中時 )

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