科技梳環保時尚降毛躁兼造型

2018年06月13日 18:33 中時 張妍溱

日常生活用的梳具躍上伸展舞台秀，台上模特兒經不同款式及材質的梳具整出各式造型，吸引台下上千位國內外髮型設計師讚嘆的目光。（張妍溱攝）

今年邁入50周年、來自美國品牌有梳具界LV稱號的Olivia Garden魔髮梳，業者相中台灣梳具市場13日在北屯區葳格國際會議中心舉行時尚造型秀，以特殊材質打造各式梳具，強調撫平毛躁糾結髮兼做造型功能，採環保節能的方式追求美麗。

引領時尚潮流，日常生活用的梳具躍上伸展舞台秀；在電影「美國隊長」中飾演黑寡婦的史嘉蕾．喬韓森髮型設計的好萊塢電影專屬特效造型師Cherry Petenbrink與台灣美學教父Boris操刀下，台上模特兒經不同款式及材質的梳具整出各式造型，吸引上千位國內外髮型設計師讚嘆的目光。

台灣總代理「麗絲國際」總經理廖宣勇表示，一把好梳子必須達到按摩頭皮的功效、刺激血液循環；另針對每個人的髮性不同，僅一把梳子不可能搞定所有頭髮，因此必須先了解自己的髮質、適合的髮型，選用屬於自己的梳子，才能達到秀髮亮麗的效果。

結合科技一把梳子上千元起跳，加入電器石與陶瓷塗層中空金屬設計、環保不須插電，就像創新版的負離子吹風機能增加頭髮光澤度；在梳髮的同時就像是用手包覆髮絲柔順使其梳順、捲度深邃，減緩毛躁也降低吹風機對髮絲所造成的傷害。

廖宣勇表示，除了梳髮，兼具造型、護髮、按摩頭皮、增加光澤；「女神梳」挑戰糾結頭髮，以天然豬鬃毛打造在頭髮造型上迅速定型，與追求完美細節的「貴婦梳」粉紅色外型備受仕女青睞，以髮廊及百貨公司為銷售通路，第一年創下千萬元銷售業績，科技梳具潮流席捲全球。

(中時 )