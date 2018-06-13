中市今年又將舉債31億！議員批債留子孫

台中市政府13日下午召開臨時市政會議，由副市長林陵三主持；會中討論今年度追加減預算案等提案。（陳世宗攝）

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台中市政府主計處長蔣建中指出，追加減預算主要是因應中央「前瞻基礎建設計畫」編列補助款及所需配合款。（陳世宗攝）

台中市政府13日下午召開臨時市政會議提出追加減預算案，歲出94億7345萬8000元，歲入63億5776萬7000元，短差31億1569萬1000元，全數以賒借收入彌平！國民黨市議員痛批，林佳龍主政下財政日趨惡化將債留子孫。市府強調，因配合51億餘元中央補助款，6成為經濟發展支出！

台中市政府13日召開市政會議，通過今年度第1次追加減預算。財政局長林顯傾說，歲入追加包含前瞻基礎建設計畫31億6513萬6000元在內，中央補助收入51億2532萬5000元；歲出追加最多為經濟發展支出56億4501萬8000元，占59.59％，都是民眾殷切關心的交通、水利、教育等。

國民黨市議員黃馨慧痛批說，林佳龍上任後的預算編列，104年預算追加舉債約20億、105年預算舉債約213億、106年預算舉債約217億、107年預算舉債約198億，總計預算舉債共648億餘元，市政會議通過又將舉債31.1億，林佳龍上任後舉債額度將達679億元。

主計處長蔣建中指出，這次追加減預算主要是因應中央「前瞻基礎建設計畫」編列補助款及所需配合款約，包括全國水環境改善12億1263萬1000元、提升道路品質10億7485萬2000元、市管河川及區域排水整體改善3億9345萬5000元、新建幼兒園園舍2億2875萬元等。

林顯傾強調，台中市平均每人負擔債務為六都第二低，截至5月底止，平均每人負擔債務3.2萬元，低於高雄市的9.01萬元、台北市的3.5萬元、新北市的3.5萬元、台南市的3.26萬元；僅高於桃園市的1.09萬元，顯示台中財政穩定。

財政局強調，縣市合併後，市府承接原縣府債務約407億元，債務大幅提升至562億元，至103年實際累積債務已達691億元；目前市府1年以上債務未償餘額為645億元，為短期債務未償餘額為240億元，未有議員指稱舉債600億餘元的狀況。

(中時 )

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