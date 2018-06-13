張齡心主演《骨語》點擊夯破6億！被起底竟是趙薇同學

張齡心主演《骨語》飾演女法醫。（KKTV提供）

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張齡心主演《骨語》飾演女法醫。（KKTV提供）
張齡心主演《骨語》飾演女法醫。（KKTV提供）

大陸女星張齡心領銜主演的懸疑劇《骨語》，改編自大陸首席女法醫王雪梅的真實案例，點擊率已破6億，成為今夏網友追捧的「降暑燒腦劇」之一。台灣觀眾對張齡心可能不太熟悉，網友除了起底她曾在《我的前半生》飾演馬伊琍的妹妹羅子群，淋漓盡致的把一位無助又自卑在愛情裡掙扎的女性呈現在觀眾面前，也在《瑯琊榜》飾演英氣十足的懸鏡司掌鏡使夏冬，更發現，她與趙薇、陳坤，黃曉明是同班同學，都畢業自北京電影學院表演系96級。

張齡心在《骨語》中飾演一位奮戰在前線的特案組女法醫夏瑩，幹練沈穩服有使命感，以一頭帥氣短髮驚艷亮相，網友誇她與《瑯琊榜》裡的夏冬一樣，認真起來就是那麼「辣」、「男友力MAX」，巧的是剛好兩劇她所飾演的角色都姓「夏」，甚至說若是在同樣的場景拍攝與同樣的動作，《骨語》裡的夏瑩簡直像是《瑯琊榜》夏冬穿越千年來螢幕前圈粉的。

張齡心透露，作為一位實力派演員，無論面對什麼樣的角色，都會把對於演戲的熱情都深入其中，縱使角色再小，都會用盡全力的演出，讓拍攝的每一場戲，都是美好回憶。《骨語》也是近期KKTV點擊最高的陸劇之一，KKTV每週二、三四晚上8點播出。

(中時 )

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