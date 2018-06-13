必讀！淘寶／天貓年中慶購物攻略大公開

2018年06月13日 18:37 中時電子報 綜合報導

家是每個人洗去一天疲憊重新充電的地方，打造一個完美舒適的居家空間更是所有人的夢想，除了傳統到店購買傢俱的方式，淘寶／天貓也針對了傢俱及家電商品推出了海運的新選擇，讓民眾輕鬆淘出一個家，全新推出的海運方式讓民眾不必再受體積限制的困擾，只要動動手指頭就能打造屬於自己的居家生活空間！不用等到雙11，「淘寶年中慶歡樂購」店家紛紛推出下殺折扣商品，天貓與淘寶官方更祭出超級好康優惠，即日起至6/20止，想要購買大型家具或小家電打造一個溫馨的家，跟著我們的攻略，立馬下手就對了!!

攻略一：優惠用好用滿，讓價格不只５折!!

上億元人民幣購物津貼發放！即日起至6月20日，使用個人會員積分即可兌領、滿額折抵(人民幣滿300元減30、滿600元減40、滿1000元減50)，以購物津貼搜尋商品，輕鬆拿券、聰明購物！

店鋪五折券非搶不可！即日起至6月16日，每日上午10點準時開搶，手刀搶券、手慢向隅！還有大面額店鋪優惠券發放至6月20日，號召親朋好友搶券賺優惠！

重頭戲現金紅包抽起來！6月15日至18日每天早上10:00與下午16:00準時發放加碼抽(每人每天可以抽3次)，下單滿額即可現金折抵(人民幣滿99元減20、滿399元減50、滿618元減200)，年中慶輕鬆購好划算！

圖說：領購物津貼。

圖說：搶五折優惠券

圖說：抽現金紅包

攻略二：官方海運新上線 一指下單翹腳收貨

為回饋台灣消費者，今年淘寶/天貓首度開放官方海運專區，約5-7日工作天即可送達，官方物流即時追蹤、運送有保障！全場共有7大類型商品，包含沙發桌椅免運區、床燈櫥櫃免運區、精選家具、生活家電、廚房電器、智能影音、運動戶外等，共約100款商品皆可輕鬆送貨到府！詳情請見海運專場。

歡慶海運服務上線，也推出首重最低人民幣 1.01元起(限量10,000名用戶)限時優惠；官方集運則推出運費立減人民幣 5元優惠(限量50,000名用戶)，有多家物流公司任君挑選，買越多省越多、造福重度剁手黨們！

另外， 6月16日至20日限時5天，限時加開免運專區，直送台灣通通0運費！即刻一指下單、翹腳收貨！

圖說：空運與海運支持的商品類型差異示意圖

攻略三：新會員優惠，盡在淘寶LiteAPP

首度祭出最強新人禮遇，淘寶推出輕量版APP－《淘寶Lite》，為鼓勵新加入用戶透過體驗淘寶Lite來體驗最多元的購物方式和支付選擇，特別推出了「新人專屬福利會場」新人優惠號召台灣消費者加入剁手族行列！搭配新人專屬優惠券使用，商品最低只要新台幣 5元輕鬆帶回家！

攻略四：刷卡滿額贈

淘寶/天貓支付工具多元，包括信用卡刷卡、ATM、Web ATM，還能用7-11與全家超商代碼繳費，非常方便！年中慶歡樂購更祭出多項付款優惠，包括刷國泰世華與玉山銀行等指定信用卡，享最低10%滿額回饋！另外，使用ATM轉帳與超商繳費付款則筆筆再抽Apple TV和Dyson明星商品，買越多抽越多，盡情購物也不傷荷包！

淘寶/天貓打造Taobao Home快閃店！

6月16日至18日也將在台北信義誠品、台北西門紅樓、台中草悟廣場推出Taobao Home快閃店演譯線下體驗、線上購買、多元付款與送貨到府的網購升級，強化多元服務與新零售體驗。現場除了將展出淘寶Home數位未來家居風格商品、消費者可直接掃描QR Code進入淘寶/天貓店家一指購買，還有化身專業彩妝顧問的AR試妝鏡，現場輕鬆一指試妝、體驗數位新生活！

AR試妝鏡

以上攻略，除了可以讓你用最優惠價格在天貓與淘寶買得盡興外，新上線的官方海運同時也祭出超強優惠，6/1-6/20的淘寶/天貓年中慶購物節活動期間，多樣沙發、桌椅、床燈、櫥櫃，都有免運專區直送台灣，3C智能、生活家電、燈具燈飾、理想美家、優選家具，官方集運也只要新台幣$5元起，讓你一次買齊所有特色家具，超值買「家」再也不是夢。

(中時電子報)

帶電帶磁商品也可海運來台，智慧家庭不是夢！