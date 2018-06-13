屏基慢飛天使畢業 茁壯如彩虹般美麗

屏東基督教醫院復健科慢飛天使將進入國中就讀，展開新生活，屏基13日舉辦畢業典禮，鼓勵他們步入人生新階段。（潘建志攝）

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屏東基督教醫院復健科慢飛天使將進入國中就讀，展開新生活，屏基13日舉辦畢業典禮，鼓勵他們步入人生新階段。（潘建志攝）

屏東基督教醫院復健科13日舉行慢飛天使畢業典禮，9名慢飛遲緩兒結束在屏基療育課程，在醫師、治療師及家長祝福聲中進入國中就讀，展開新生活。屏基以彩虹為主題，將孩子們成長復健的畫面剪輯成影片，讓人看了熱淚盈眶。

9名畢業的慢飛天使分別因為腦性麻痺、智能不足、自閉症等原因，從嬰幼兒時期便在屏基接受早期療育。每個孩子可能要天天重覆練習、不斷拉筋，面對無數挑戰和挫折，才能學會爬行、走路、說話等基本能力，每個學生和家庭的奮鬥過程都是一部賺人熱淚的電影。

今年畢業典禮以彩虹為主題，復健科主治醫師陳毓仁表示，彩虹之美在於個別的不同，如同這群慢飛天使們，因此畢業獎項也以彩虹7種顏色設計，因為這群慢飛天使讓世界更美麗。

早產而患有腦性麻痺的邱培瑞4個月大就開始接受早療，過程中媽媽余美蓉為了讓孩子可以獨立自主，訓練他自己走路出門、回家，多次在後面「跟蹤」。現在培瑞可以跑跳，甚至能打籃球，媽媽也感謝一路上太多人的幫忙。

排灣族的賴讚美出生時因基因問題造成脊柱膨出，下半身沒辦法行動，媽媽每周2次來回2小時的車程，載讚美從泰武鄉家中到屏基復健，過程十分艱辛。不過看到讚美現在已能用助行器行走，媽媽也感到很安慰。

(中時 )

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