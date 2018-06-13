萬年溪整治最後一哩路開工 盼趕上明年台灣燈會

2018年06月13日 18:30 中時 潘建志

屏東市萬年溪廣東橋至迎春橋段整治工程開工，是萬年溪最後一哩路，完工後可解除周邊4個里的淹水夢魘，也能減少溪水50％的汙染。（潘建志攝）

屏東市萬年溪廣東橋至迎春橋段整治工程開工，是萬年溪最後一哩路，完工後可解除周邊4個里的淹水夢魘，並減少溪水50%汙染，沿岸也將進行綠美化，宣告萬年溪「重生」。若工期順利，預計明年在屏東舉行的台灣燈會，也會將此河段劃入副燈區。

萬年溪流域經迎春橋後呈90度急轉彎，至廣東橋前共230公尺之前被26家違建戶商家占據，造成河道縮小，每逢颱風或豪大雨便造成華山、大連、豐源、豐田4里淹水，嚴重威脅2萬8千人生命財產安全。最嚴重的2010年凡那比颱風讓附近成為水鄉澤國，造成上千萬元損失。

屏東市公所4年前啟動拆除計畫，和商家協調後，5月10日一舉拆除長達40餘年的違建13日全數拆除完成，並舉行動土典禮。整體工程經費為1.53億，除了河道由8米拓寬至12米，未來河岸也將進行綠美化，並串接自行車道至此。

屏東市代理市長程清水表示，之前商家的油汙廢水、排泄物等都直接排到溪裡，未來「還地於溪」後不但淹水問題徹底解決，萬年溪汙染也將減少50% 另外將增設汙水下水道，減少附近汙水直接排放萬年溪，可大幅提升溪水品質。

明年台灣燈會將在屏東舉行，萬年溪也被規畫為副燈區，若工程順利於10月底完工，此河段也將劃入燈區，更添萬年溪景色。

(中時 )