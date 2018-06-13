萊茵金屬步兵戰車 具有未來科幻感

德國軍事大廠萊茵金屬推出Lynx戰鬥車，已推出輕型版的KF31和大型版的KF41，外型已納入低雷達反射的外表，稜角更明顯。(圖/萊茵金屬)

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中時電子報

德國萊茵金屬公司在2018年歐洲防衛與安全沙龍中，展出了新型的Lynx KF41步兵戰車，外型有稜有角頗具科幻感，企圖成為歐洲各國和美國未來的步兵戰車性能要求。

防衛新聞(defense news)報導，萊茵金屬車輛系統部門負責人班．胡德森(Ben Hudson)在發布會表示「目前的步兵戰車大多是90年代以前設計的，是否能夠滿足未來部隊的需求？因此萊茵金屬開發了Lynx系列車輛，著眼於新的戰場威脅、新的戰爭環境來設計的。」

試射35公釐主砲的Lynx KF41，它的動力系統裝在車前，排煙系系放在車後，所以車前緣較長。(圖/萊茵金屬)

胡德森說，新的步兵戰車需要多戰場適應能力，會面對電子戰環境、簡易爆裂物偷襲、無人機攻擊等等情況，所以需要重新調整生存性、移動性、殺傷力與人員裝載量，為了符合如此複雜的作戰要求，步兵戰車勢必要有模組化設計，以隨著戰場情況而調整。

LynxKF41的運量達到18噸，在基本模式下，具有1具輕量化的蘭斯2.0砲塔(Lance 2.0 turret)，採用沃登35(Wotan 35)35公釐口徑電動大砲，射速每分鐘200發，另外還有9個後排座位可以運送士兵。這樣的性能已相當不錯，為了要因應多功能用途，砲塔的兩側有兩具任務艙間，可以在這兩個空間安裝其他的子系統，比如飛彈發射器、無人機控制模組、電子戰系統或是主動防禦裝置，而這些設備可以由戰鬥車本身預留了20千瓦的電力系統來供電。

萊茵金屬公司認為這是北約盟國第一種考慮未來戰場環境的步兵戰車，他們已經在進行嚴格的性能測試。

(中時電子報)

文章來源：Rheinmetall lifts curtain on new next-gen combat vehicle with hopes to spark US Army interest

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