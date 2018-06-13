黃少祺39度穿棉襖拍雪景 聞惡臭化學藥劑半昏迷！

2018年06月13日 18:25 中時 林淑娟

黃少祺大熱天穿棉襖拍冬天戲。（華人創作）

黃少祺大熱天穿棉襖拍冬天戲。（華人創作）

黃少祺飾演大陸的民族英雄方志敏。（華人創作）

第二十一屆上海國際電影節電影頻道傳媒關注單元公布入圍影片，黃少祺得知自己演出的電影《信仰者》獲得入圍肯定後非常開心，正在趕拍三立八點檔《金家好媳婦》的他透露，《信仰者》的導演和主演們這次也受邀參加上海國際電影節，「這部片是我從影來拍過最辛苦、最慘烈、場面最大的作品」，他很榮幸可以參與這麼重要的電影盛事。

黃少祺回憶拍這部片最難忘的一場戲是當時39度大熱天，他卻得穿著大棉襖拍隆冬戲，工作人員為了呈現雪景、積雪和雪花遍佈樣貌，使用了一種惡臭的化學藥劑，會發出比阿摩尼亞更臭的氣味，「聞到時超級嗆，很像會侵蝕你的肺一般，一呼吸就會衝到你的鼻子、你的咽喉，非常難受，一直咳嗽不停」，黃少祺說，記得當時拍攝這場戲時，他是在呈現半昏迷的狀態裡完成拍攝，甚至一度昏到不知道怎麼拍完這場戲。

黃少祺表示：「這次出演的角色類型，和以往很不相同。」他從來沒有想過自己有一天會拍攝革命運動題材的電影，他飾演的方志敏是中共當時的民族英雄，一生都在從事革命運動，36歲就被槍決，英年早逝。為了詮釋這角色，他還看了四大本方志敏的生平、歷史記事，深入了解方志敏的想法和意志。

當時為了接演這部片子，黃少祺造型上還特別大改造一番。方志敏雖然當時才30出頭，但因為四處征戰，除了皮膚粗糙外，因歷經滄桑，他的頭髮都已灰白； 「定裝時造型組覺得我皮膚太光滑、透亮，還特別用特殊化妝顏料把臉弄得很粗糙、皺皺的；頭髮也被嫌太亮，當時是灑上石灰粉，想辦法讓它變得沒光澤。每天上妝都得花上很久時間，拍攝完後頭髮都壞了，回來台灣時還特別把頭髮剪短」。

黃少祺說因為要呈現當時的戰爭狀況，有很多大場面都是發了一千多群眾演員，有爆破荷槍實彈、很多場戲都出動空拍機。軍方拍戲真的都用大量炸藥，沒有在省的，離場景4、500公尺之遠處，都感覺得到震動爆破。拍攝常常處於很驚險的狀態，如果沒站對位置，差個5公尺，不小心可能就會被炸爛了。

(中時 )