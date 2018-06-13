嚴防滯留鋒面豪雨 中市府備沙包、抽水機防汛

2018年06月13日 18:34 中時 陳世宗

受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地今晚18時起易有多雲陣雨，14日起雨勢漸大，因應此波豪雨，台中市政府水利局已備妥3萬包沙包、820塊防汛鼎塊，248部各式抽水機整備，今年水利局及各區公所共計47標搶修搶險開口契約，已通知待命執行搶修任務。

水利局指出，全市29區公所已於12日開始供市民免費領取沙包，提醒民眾注意最新氣象資訊，如遇淹水災情，可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

周廷彰表示，今年汛期來臨，水利局及各區公所搶修搶險開口契約已完成發包，並於汛期前完成水利構造物及水閘門檢查，在抽水機部分，市府248部抽水機均已完成維護運轉保養工作，大型抽水機將待水情狀況預布。

在大里溪水系周邊，已建置完成6座抽水站，包括五張犁、中興、后溪底、湖日、車籠埤抽水站及光明排水簡易抽水站，已完成溫機待命，總抽水量共計可達31.9CMS，相當於1分鐘即可將1座標準游泳池抽乾，大幅改善大里溪水系淹水風險。

水利局、建設局、環保局與區公所合作，已完成660公里各級排水路清淤，共清出800多噸垃圾髒物，確保暴雨來到時，水路保持暢通。

水利局指出，全市29區公所已於昨日下午開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包，沙包領取的數量原則為每戶10包、公寓大廈及工商行號30包。若身分證或駕照的地址不在轄區公所行政區內的民眾，得檢附租屋契約或里長證明等證明文件領取。

考量梅雨鋒面來臨，柳川(中正柳橋至民權柳橋)水岸區將自今晚8時至6月18日早上6時暫停開放；另外，新盛綠川水岸則視雨勢情況，提前通知是否管制封閉，請民眾於豪雨期間，避免靠近水岸，以策安全。

民眾可利用「台中水情」APP，查詢中市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，並了解最新鋒面動向，民眾只要在App Store或Google Play搜尋「台中水情」即可免費下載安裝，隨時隨地掌握最新水情；如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

(中時 )