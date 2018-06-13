新竹縣230名義交 與警攜手守護交通安全

2018年06月13日 18:34 中時 邱立雅

新竹縣政府警察局長張榮興在13日警察節活動表揚特殊表現的警察同仁。（邱立雅攝）

新竹縣內因工商繁榮，使用機動車數量逐年增加，新竹縣警局長張榮興整編義交大隊，招募新進義交58人，目前已完成編組訓練，趁著13日警察節活動表揚義交大隊成員，感謝他們平日的辛勞，未來將投入竹縣轄內十大易肇事路口及易壅塞路段交通，保障民眾安全。

目前新竹縣共有230名義交，平時就投入縣轄內易肇事路口及易壅塞路段交通崗，尤其在平日執行上下班尖峰時段及假日期間的交通疏導工作，保護民眾的行車安全。義交大隊長張慶芳表示，縣內易肇事路口像是竹北市光明六路與縣政二路口，去年發生車禍件數達83件，共52人受傷，若有義交的幫忙，除舒緩交通，也讓用路人更注意路況。

此次獲表揚的義警大隊竹東中隊中隊長宋福萊表示，自己投入義警工作十餘年，平時跟其他義警們規畫義交工作責任，還要與警察共同進行協勤，督導義交工作。此次獲表揚，他謙虛表示維持交通安全是警民共同努力的成果，未來也會更用心投入義交工作。

縣長邱鏡淳致詞時也感謝義交同仁無論在任何天候，都義務堅守交通崗位，不辭辛勞，是一件做功德的好事。張榮興則表示，新竹縣除平日上下班交通車潮外，像是內灣、北埔、五峰清泉、六福村樂園及峨眉獅山等各大旅遊景區，例假日時更會湧入大量人潮及車流，透過義交新血的加入，讓竹縣的交通更順暢、行車更平安。

(中時 )