助中高齡重返職場 中市府辦就業系列講座

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依據內政部公告，全國老年人口截至3月達14.05%，即每7人就有1名老人，台灣已邁入「高齡社會」，且台中市45歲以上的求職者逐年攀升，可見未來勞動人口老化趨勢。為讓中高齡續留職場，充實競爭力，台中市職涯發展中心持續辦理「改革再造 重現榮耀」中高齡再就業系列講座活動，期盼透過豐富多元的課程傳授，幫助中高齡者順利重返職場。

「改革再造 重現榮耀」系列講座包含職涯分享、求職面試技巧及職場實作體驗等活動。6月活動與產業合作，辦理多元有趣的實作體驗，邀請到「B型企業-成真咖啡」帶領大家體驗烘焙咖啡豆、手沖咖啡；並與「百大青農-囍朵農創」合作，利用農場實作，讓中高齡者體驗有機作物生產過程與各式各樣農事作業。此外，也與「富雨陽傘」合作，辦理陽傘製作體驗，讓中高齡者了解傳統產業職場環境，期盼中高齡朋友找到自我職涯方向，開創職場第二春。

黃荷婷表示，中高齡者是國家社會重要資源，未來市府將開發更多適合中高齡者的工作機會，並鼓勵企業善用中高齡者的經驗與價值，期盼協助更多企業及勞工朋友共同面對高齡化社會，營造友善中高齡就業環境，共創雇主與員工雙贏。

台中市職涯發展中心將持續辦理各種職涯講座、職場體驗、職場實作、職涯成長團體、履歷健診、職業適性診斷等多元活動，歡迎中高齡朋友踴躍參與，讓中高齡求職更加順利。相關活動訊息可至台中市職涯發展中心 ( http://cdc.taichung.gov.tw/ )或臉書粉絲團查詢，也可電洽服務專線04-25250517。

(中時 )

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