廖峻在外偷生子？！兒廖錦德「親兄弟」穿紙箱裸奔

2018年06月13日 18:36 中時 林淑娟

錦德（右）與曹景俊劇中一起落難，穿同一個紙箱裸奔。（台視）

錦德（左）與曹景俊劇中一起落難。（台視）

資深藝人廖峻與兒子廖錦德（錦德）日前雙雙加入台視八點檔《情．份》，錦德與劇中飾演他學長的曹景俊首次合作便一拍即合，相差一歲、外型輪廓相像的兩人甚至常被誤會是親兄弟，曹景俊笑說：「好多人在粉絲頁上看到我們的合照，一直叫我去問峻爸（廖峻），我是不是他外面偷生沒帶回家的兒子！」一旁的錦德則幽默笑回：「以後可以跟人家說我們是穿同一個紙箱落跑的。」

原來，日前劇組一場泡臭池塘的戲，讓錦德與曹景俊吃足苦頭，劇中兩人為了撿掉在池塘裡的手機，不僅吃到臭水甚至要犧牲色相同穿紙箱裸奔、笑料十足，好在拍攝當天天氣晴朗，但池塘難聞的臭水還是讓錦德相當印象深刻分享：「一開始下去水池還沒感覺，後來發現裡面很臭、而且全都是青苔，我還不小心踢到魚！」

為了呈現這場難兄難弟穿紙箱裸奔的劇情，兩人特地加了許多鬥嘴的有趣橋段，頻頻被錦德用下半身「攻擊」的曹景俊無奈表示：「如果是正妹我會覺得比較開心。」

錦德和曹景俊劇中為了尋找泡水手機，在臭水池泡了許久，錦德分享現實生活中也曾有手機掉馬桶的泡水經驗，但從小喜愛模型又在國外長大的他喜愛自己動手修理，不僅換過手機電池、面板、換車子機油、還拆過洗衣機內槽，是親友眼中的「修理大王」，他笑著說：「現在大家不管是什麼疑難雜症都會跑來找我，所以有空的時間都在忙這些有的沒的。」

戲裡錦德與曹景俊雖遇衰事連連，卻因日行一善而因禍得福獲得好報，兩人分享起過去曾做過的善舉，曹景俊說，他曾看不下去公車司機趕乘客快點下車，主動幫助行動不便的老奶奶，錦德則是在日本電車上碰到熟女被性騷擾向他求救，他說因為車上人很多都不理會，一開始以為是整人節目，後來才很確定女生真的遇到變態騷擾，為了讓變態受到制裁，他甚至還將對方抓下車，但電車上乘客的冷漠和被害女子不願張揚的態度，讓他感嘆：「希望透過正義的舉動喚醒大家的冷漠和對性騷擾的重視。」

(中時 )