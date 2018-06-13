玉井體育公園草長及腰 挨批「落漆」

2018年06月13日 19:06 中時 李其樺

玉井體育公園建於1995年，公園內有一座造型典雅的舞台，提供地方辦活動表演使用，也因為雜草叢生使得這座表演平台久未使用，讓周奕齊覺得很可惜。（李其樺攝）

周奕齊表示，玉井體育公園內人行步道和兒童遊樂設施地坪多處脫落破損，影響長者和小孩使用安全。（李其樺攝）

玉井體育公園為玉井地區居民重要休閒活動場所，不過近年公園內部份人行步道舖面破損、雜草叢生，甚至有的地方草長及腰，降低居民使用意願，無黨籍市議員參選人周奕齊和里長希望市府盡速改善。區公所表示，近期會派人清除雜草，公園硬體設施破損部分今年底也會完成修繕。

周奕齊指出，玉井體育公園建於1995年，佔地約3.4公頃，公園內有遊具、籃球場、網球場和表演平台，每日下午居民都會來這裡散步、運動，是地方非常重要的休憩場所。

周奕齊表示，近幾年玉井體育公園人行步道舖面破損，籃球場和兒童遊樂區地坪脫落，地面凹凸不平，有發生過長者和小孩不慎跌倒，影響民眾安全；最誇張的是，公園內雜草處處叢生，有的地方甚至草長及腰，有礙市民觀瞻，「在北部從來沒有看過公園是長這樣的！」希望相關單位能協助地方改善。

玉田里長郭茂林表示，玉井體育公園過去整潔美觀，縣市合併後公園就漸漸雜亂無章，人行步道破損不說，也缺乏可以讓長者使用的遊具，每年都向區公所反映，但得到的回覆都是缺乏經費，讓他們感到很無奈。

對此區公所回應，公所與廠商簽開口契約，每年都會定期清除雜草，上個月有清廠商至玉井體育公園割除雜草，可能是近日山區多雨導致雜草過長，會再請廠商進場清除。

玉井區長張文榮表示，已針對公園內籃球場、網球場和人行步道地坪破損部分，向民政局提報265萬元修繕經費，最快今年底前就可以修繕更新。民政局自治管理科表示，會針對公園硬體設施提供區公所必要補助。

(中時 )