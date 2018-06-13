三芝藝術家北海岸樂聲伴舞 藝術村夢想落實

2018年06月13日 19:01 中時電子報 綜合報導

小提琴悠揚的琴音伴著男高音一首首動人的歌聲、楓橋夜泊古詩吟唱，緊接著在吉他歌手起伏的旋律裡，舞者自在酣然起舞...這是6月11日晚上三芝藝術家在後厝活動中心歡聚，熱情演出的場景。

三芝以它絕美的山海之景吸引了上百位藝術家定居，堪稱全台灣藝術家最密集的鄉鎮，從事陶藝、音樂、書畫、雕塑、攝影及舞蹈...種種創作，為了建構一個藝術部落的大夢，30年前由陳永濤、許雨仁及林聲，邀約了台大城鄉所林素春教授共同規劃成立三芝文化基金會，由藝術家呂淑珍擔任首任董事長，召集人李義弘、蔡根、許雨仁… 火力全開，熱情洋溢創造了三芝藝術家凝聚力的高峰，並與三芝農會締造共學共榮的願景，歷屆三芝文化基金會董事長莊孟學、陳愷璜及劉貞秀，接續持守至今。

在三芝區長林克文邀約下，農業局洪簡任技正勝雄及三芝各行的藝術家約50人齊聚北海岸最美的明珠－後厝活動中心，共同為打造三芝藝術村。

6月11日在三芝區長林克文的熱情邀約之下，農業局洪簡任技正勝雄及三芝各行的藝術家約50人齊聚北海岸最美的明珠－後厝活動中心，共同為打造三芝藝術村，願景熱烈交換意見，席間邀約多位表演藝術的老朋友共襄盛舉一起助興，他們分別為男高音林文俊、小提琴家李家芬、吉他歌手阿格、舞者阿嫻、張金蓮及教會敬拜歌手陳雅嫃，如此即興自由浪漫演出。

三芝區公所於105年舉辦「三芝藝鄉情雀」包含了藝術家與在地小農探訪、藝術家地圖及藝術家廚房的推廣活動，且於106年更舉辦了「藝彩秀三芝」活動，製作了「藝術家采風」專冊，相信在林克文區長的帶領、農業局洪簡任技正勝雄的大力推動及全體三芝在地藝術家的努力之下，三芝藝術村的美好夢想即可逐步落實。

(中時電子報)