北投竟是「女巫故鄉」！「再造歷史現場」揭秘品文化

2018年06月13日 18:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想到北投，或許大家第一印象是暖呼呼的溫泉、美味小吃，其實歷史悠久的北投可是「女巫的故鄉」！暑假要做什麼？當然是走一趟「再造歷史現場」，感受過去與當代的文化氛圍囉！文化部臉書粉絲團即日起到6月19日舉辦「城市裡的散步行旅 再造歷史現場」活動，邀粉絲免費報名參加7月份「再造歷史現場」散步行旅！

城市裡的散步行旅 再造歷史現場-北投場（圖片來源：文化部）

文化部臉書7月份將舉行「再造歷史現場」導覽活動，首先登場的是7月14日台北-「北投‧女巫的故鄉」，平埔族的凱達格蘭族，在凱達格蘭族語中，北投代表女巫的意思，溫泉、兒童樂園、公園、各式建築讓北投彷彿是本珍貴文獻，透過探訪新北投車站、衛戌醫院、中心新村等周邊景點，一覽在地風光。

城市裡的散步行旅 再造歷史現場-台中場（圖片來源：文化部）

第二場是7月22日台中-「舊城文化復興」，百年前的舊城是中部行政中心，探訪綠空鐵道、台中州廳、刑務所官舍群等地方，饒富歷史。

城市裡的散步行旅 再造歷史現場-高雄場（圖片來源：高雄市立歷史博物館）

最後則是7月28日高雄-「哈瑪星的街町行旅」，哈瑪星是台灣第一座以填海造陸打造之現代化整齊的街區，走訪舊打狗驛、哈瑪星貿易商大樓、舊三和銀行、高雄代天宮、叁‧食壹、興濱工作站等，探索高雄風華。每場活動均邀請專業導覽老師講解，打破單點式，全面式了解「再造歷史現場」特色與文化。

文化部媒體公關組表示，「再造歷史現場」是部長鄭麗君的重要政策之一，期藉此強化文化空間治理，讓世代傳承的文化資產，可以回到當代人的生活之中，進而創造未來的永續發展。

再造歷史現場計畫核心價值有三大重點，第一是從歷史與文化記憶角度出發，深化在地；第二是再造，突破過去單點、單段的文資保存，融入城市治理，進行區域型再造、區域性文化治理；第三是現場，再造歷史現場是生活的所在，創造跟當代生活重新連結的記憶。

媒體公關組指出，文化部截至目前為止已陸續核定17縣市23案計畫，透過與各地方政府合作，達到活化文化資產及發展在地文化特色價值與目標。而為了讓民眾在過程中可以持續了解各地「再造歷史現場」計畫進度及現況，特別於暑假期間辦理北中南3場導覽活動，邀請大家一起來當見證人，並重新連結被遺忘的歷史記憶。

粉絲只要到文化部臉書3篇個別活動場次貼文中，在想要參加的場次下方留言，標註1位好友並公開分享活動貼文即可，每場次將會隨機抽出15組名額（1組2人），歡迎有興趣的粉絲一起來參加活動！

「城市裡的散步行旅 再造歷史現場」導覽活動報名時間從即日起到6月19日，更多詳情與活動辦法，請上文化部臉書粉絲團。

(中時電子報)