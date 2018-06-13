英國名媛超狂登台 禁拍禁訪頭一遭

2018年06月13日 19:00 中時 吳娮翎

Jo Malone London QUEEN OF POP 香氛狂潮限量系列，黑雪松與杜松香氛泡泡浴500ml，3795元。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London QUEEN OF POP 香氛狂潮限量系列，黑莓與月桂葉200g，2850元。（Jo Malone London提供）

英國名媛Poppy Delevingne與英國香氛Jo Malone London攜手聯名，打造QUEEN OF POP香氛狂潮限量系列，相較於超模妹妹Cara Delevingne活力四射，Poppy Delevingne展現名媛高雅氣質。

Poppy Delevingne選擇台灣作為亞洲首站發表，吸引各大媒體、網美前往，但卻在發表會當天宣告，禁止媒體採訪與拍攝，讓活動未開始，就話題十足。名媛Poppy Delevingne帶著溫暖笑容走入會場，不只大方分享自己的聯名設計理念，更熱情邀約媒體、網美一起玩自拍，展現十足親和力。

Jo Malone London在台屢創銷售佳績，也因此首度邀來英國名媛站台格外受到重視，此次禁訪令，也讓名媛與香氛的話題失焦，創下名人出席最大牌的首例。

(中時 )