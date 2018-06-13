臥冰埋伏、安撫小狗...賽夏刑警隊長破案神計

賽夏族警察朱義政今年偵破一起跨海詐騙案件，在警察節活動獲得表揚。（邱立雅攝）

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邱立雅

今年從警正好滿30年的朱義政，目前擔任新竹縣警察局刑事警達大隊偵2隊隊長，賽夏族出身的他，五官深邃、眼神清亮，對部落文化傳承也相當投入。工作表現優異的朱義政，在13日舉辦的警察節活動，因破獲特殊的跨海詐騙案件，獲得縣警局表揚。

朱義政從警以來一直關注山區部落治安，希望消弭毒品、山老鼠犯罪，還給部落清淨空間，過去擔任偵查隊長期間，全力打擊山老鼠犯罪，今年2月還曾在深山「臥冰埋伏」，一舉抓獲13名山老鼠集團成員。

朱義政不只擅抓山老鼠，對詐騙集團也很有一套，今年初獲得珍貴情資，發現海岸地區有詐騙集團專詐美國華人，於是組成專案小組長期蒐證。朱義政笑說，當初發現詐欺機房據點，原以為可順利攻堅，沒想到嫌犯作賊心虛，在屋外養了不少狗隻，每隻都相當兇悍，小組成員只好三不五時在附近走動，讓狗隻熟悉他們。

眼見時機成熟，朱義政持搜索票於午夜攻堅，順利逮捕13名犯嫌，並查扣筆記型電腦、手機、對講機等大批贓證物，成功破獲跨海詐騙案件。朱義政表示，過去跨海詐騙多為面向大陸人詐騙，這個案件特殊之處在於詐的竟是美國華人，當地華人聽到台灣口音，備感親切於是放下戒心，就此上當。

出身五峰鄉賽夏族的朱義政，相當關心原鄉的治安，他認為許多不肖業者利用原住民的善良性格，利用毒品來控制族人，讓他相當痛恨。而從警30年來，他發覺犯罪型態隨時在改變，手法持續進化，他也在勤餘時間積極進修，強化打擊犯罪能力，因為「這是職責義務所在，也是警察的使命。」

(中時 )

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