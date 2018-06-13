《時來運轉》世足小組賽 全面加碼提供場中投注！

2018年06月13日 19:05 中時電子報 盧品青

台灣運彩特別項目投注一覽表

2018世界盃足球賽明天晚間10點半，將在俄羅斯揭開序幕，來自全球32支頂尖球隊齊聚一堂，共同角逐世界足球霸主的榮耀。台灣運彩首度開放64場全面單場投注，史無前例加碼第一輪小組賽全面場中投注，PLUS世足期間運彩24小時營運，就是要讓消費者一同「瘋世足 買運彩」。

台灣運彩3月底開賣的各項冠軍投注玩法，包含預測「2018世界盃冠軍」、「晉級冠軍賽球隊」、「晉級八強球隊」以及「晉級四強球隊」，德國獲得廣大台灣消費者的支持能夠繼2014年奪得冠軍後，再次贏得金盃、蟬聯王座。「2018世界盃冠軍」開售起始賠率德國4.75倍、落後給巴西4.25倍，經過二個多月的投注，投注德國的金額比巴西高出一倍、佔該玩法銷售的35%，目前德國賠率已調整與巴西相同為4.50倍；「晉級四強球隊」的德國賠率也從起始賠率1.95調整至1.75倍，該玩法整體銷售當中有82%皆投注德國；「晉級冠軍賽球隊」與「晉級八強球隊」銷售榜首仍為德國，分佔各玩法銷售的42%，顯示台灣人一面倒地看好德國衛冕2018世足冠軍。

台灣運彩的特別投注玩法，「亞洲名次最佳球隊」以日本投注佔比最高56%；「南美洲名次最佳球隊」以4年前地主隊巴西最被看好、投注佔比82%；其中比較有趣的投注現象是「冠軍來自哪一洲」，消費者投注南美洲的比例高達53%，遠高於歐洲的15%，與大家看好來自歐洲的德國再次摘冠不同調。隨著賽事開打，投注賠率也會隨著球隊的表現有所變動，早就心有所屬的消費者，可以趁開賽前賠率不錯時，及早投注。

台灣運彩「買運彩 大獎跟著來」活動，即將在6/22(五)抽出第一位賓士得主以及各項好禮的幸運者，不限球種投注台灣運彩，單張/筆滿1,000元以上並上網完成登錄，就有機會可以把大獎帶回家，包含賓士汽車、emoving Shine中華電動二輪車、iPhoneX、聲寶55吋4K電視等，活動詳情請上台灣運彩網站查詢。

(中時電子報)