《時來運轉》世足賽密碼：與年齡相關的神奇數字

2018年06月13日 19:17 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

四年一屆的世界盃即將在全球掀起足球瘋，大家都在猜測哪一支球隊可以笑傲江湖捧起冠軍盃？哪一名球員又會站在風口浪尖登上生涯巔峰？以下這兩個神奇數字都跟年齡有關，是否真的那麼神奇一個月後就會有答案。

一．27.5

在過去20屆世界盃裡，最終奪冠的20支球隊，球員平均年齡為27.5歲。既然是平圴年齡，當然不同的年份有高有低，阿根廷在1978年首次奪冠，平均只有25.7歲，是史上最年輕的冠軍隊；巴西在1962年第2度捧盃，平均年齡為30.7歲史上最高，不過巴西當年幾乎就是以1958年首奪冠軍的陣容前來衛冕，4年前平均年齡則是26.3歲。

近2屆世界盃，冠軍球隊的平均年齡都接近這個統計，2010年冠軍西班牙，平均年齡27.3歲；上屆冠軍德國，平均年齡27.7歲。如果這神奇數字值得參考，本屆世界盃有那些球隊符合？

如果我們以正負0.5的範圍去統計，可得出以下10支球隊：

世足賽國家隊平均年齡

這10支球隊中，衛冕冠軍德國是奪冠大熱門，他們的平均年齡比上屆還年輕，可見德國人材輩出，一直有新秀可以接班上位。而在冠軍投注最熱門的9支球隊裡，除了德國就只有比利時符合這神奇數字，如果要挑一支可能在世界盃首度封王的隊伍，歐洲紅魔顯然是不二之選。

二．26

1986年阿根廷隊長馬拉度納（Diego Maradona）、1998年法國球王席丹（Zinedine Zidane）、2002年巴西外星人羅納度（Ronaldo）和2010年西班牙冠軍功臣伊涅斯塔（Andrés Iniesta）等巨星們，都在26歲的那一年贏得生涯首座世界盃冠軍（羅納度是第二座，但他在1998年以17歲的稚齡入選，7場比賽都沒有為巴西上場，02年才是真正屬於羅納度的世界盃）。

今年世界盃，有那些球王級的巨星，正迎來26歲這個黃金年紀呢？梅西（Lionel Messi）？不，他已經30歲。C羅（Cristiano Ronaldo）？很抱歉，也已經33歲了。

要數球王級的人物，巴西的內馬爾（Neymar）當仁不讓，而他今年正好26歲。在內馬爾身後的中場大腦庫蒂尼奧（Philippe Coutinho），同樣也來到26這個美好的年紀。

利物浦的前場三叉戟也很湊巧地都是26歲，巴西前鋒佛米諾（Roberto Firmino）今年10月將滿27歲，塞內加爾前鋒馬內（Sadio Mané）4月剛過26歲生日，埃及法老薩拉（Mohamed Salah）則在埃及的首場小組賽當天（6/15）滿26歲。

不過以塞內加爾和埃及的整體實力來看，要贏得世界盃除了陣中有個26歲的球王以外，還需要有奇蹟和運氣。如果你也相信26歲的球王將受到上帝眷顧，那麼巴西當然是冠軍的首選。

(中時電子報)