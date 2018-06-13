獲特種外交獎章 梅健華虧夫人對他笑話無感

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外交部長吳釗燮今頒贈「特種外交獎章」給即將離任的美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）。梅健華致詞時大展幽默，不僅虧前處長楊甦棣（Stephen Young）須為AIT新館附近鄰居的抱怨負責，還抱怨夫人陳舲舲（Kathy Chen）對他1萬9千個笑話完全無感。

梅健華今在台北賓館致詞時表示，感謝吳釗燮、前部長李大維、林永樂及外交部所有同仁，成就台美前所未有的合作，他對所有人都致上最深敬意，這真的是很棒的三年。

梅健華接著幽默虧不在場的楊甦棣。他說，幾周前，有個自稱內湖新館旁的林先生向AIT抱怨，新館多處違規，威脅要遊行抗議，並向AIT詢問要向誰提出法律訴訟。

梅健華回信給這位林先生說，楊甦棣是建造新館的主要負責人，因此你要找的人是楊，因此，林先生回覆，謝謝，請轉告楊先生法院見。這就是為何楊甦棣今日未現身的原因。現場一陣歡笑。

梅健華很喜歡講笑話展現幽默，但夫人顯然不太買單。梅說，他很感謝夫人及其家人，但他老婆唯一問題是缺乏幽默感，結婚20餘年，在他們交往及認識這麼久，「一次都沒笑過我的笑話」，至今已有1萬9千個笑話，一個都沒笑過，「真的，我發誓」。

梅還說，幾周前，AIT開新館，但沒說改變其地位，因為他說，慶祝活動是「大事」，但不是「大使」，他覺得這很好笑，但他夫人還是沒笑。

吳釗燮致詞時表示，梅健華任內積極推動提升台美關係，獲致許多重要成果，包括AIT新館落成，蔡總統出訪友邦多次過境美國期間均獲高規格禮遇接待。

(中時 )

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