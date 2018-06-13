韋禮安劉以豪關懷烏干達 幫鋤田結果竟...

2018年06月13日 19:19 中時 蔡琛儀

韋禮安和劉以豪參訪完烏干達心中頗多感觸。(粘耿豪攝)

韋禮安、劉以豪擔任第29屆飢餓三十代言人，日前出發前往非洲烏干達進行關懷行，探訪因南蘇丹內戰而逃離致烏干達的難民，劉以豪分享兩人原本要幫忙當地人耕種，沒想到一個不小心把人家種的秧苗給挖翻，讓他們糗到不行，但當地人反而笑開懷。

已多次進行關懷行的韋禮安也說，以前遇到的小朋友通常難得看到亞洲面孔，看到他們都會好奇，但在烏干達遇到的兒童卻都有種距離感。兩人到訪畢迪畢迪難民屯墾區開設的兒童關懷中心，韋禮安彈吉他唱〈女孩〉、〈還是會〉、〈ABC Song〉，劉以豪則帶領小朋友一起跟著拍手合唱，韋禮安推劉以豪是孩子王，「他很主動，會下去直接 用body language跟小朋友互動，幫忙我分擔很多事情，由他開個頭很好進入跟大家玩。」

劉以豪首次參加關懷行，深深撼動了他的內心，他表示，過去總覺得「難民」只是一個名詞，沒有想過其實難民也是有個性、有原本自己的生活，有血有肉的人，他和韋禮安這次遇到一位46歲的婦女喬伊絲，聽到她分享獨自帶著7個孩子徒步穿越叢林27天，其中還有三個孩子在旅程中走失的故事，都備感心酸和不忍。

韋禮安說，在旅途中，兩人每晚吃飯時都會互相做心理諮商，他也直誇劉以豪是個非常好的夥伴，「他完全不用被照顧！」也非常敢開口和當地人聊天。而劉以豪則說，以前在拍戲時看到便當還會挑嘴，但回來台灣後對於所有食物都非常珍惜，雖然在烏干達當地有三明治可以吃，但他覺得自己身在難民營，不好意思當著當地人面前吃，只想速速完食；韋禮安笑說，他們在香港轉機時，因為太久沒吃米飯，還忍不住在機場買了便當解饞。

此趟行程結束後，兩人明顯皮膚都變黑也變瘦，韋禮安打趣說：「可能黑了，看起來就會變瘦。」也鼓勵大家除了捐款，7月14、15日也能一起響應飢餓三十大會師活動。

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(中時 )