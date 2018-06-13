口湖鄉農會烏魚子肉粽 吃得到在地海鮮味

口湖鄉農會行銷在地農漁特產，推出烏魚子肉粽。（張朝欣攝）

友善列印
中時

雲林縣口湖鄉農會推廣在地農漁產，13日推出烏魚子肉粽，將整片烏魚子包入粽子內，加上3層肉、花生、蝦米，吃得到傳統口味與在地海味，配合端午佳節的到來，讓烏魚子的吃法更多元多樣，同時增加烏魚子的銷售量。

端午節將屆，各機關社團紛紛推出包粽子活動，口湖鄉看好愈來愈興盛的粽子商機，今年特別推出烏魚子肉粽，由農會家政班媽媽研究如何將烏魚子與肉粽結合，讓烏魚子不僅是辦桌的必備菜餚，更能成為肉粽的食材之一。

口湖鄉農會推廣部主任李龍全表示，端午節肉粽愈來愈多樣，有傳統市場的老店肉粽，也有五星級餐廳的高價肉粽，為了在粽海中引起注意，一定要推陳出新，烏魚子肉粽結合傳統口味與在地海味，極具賣點。

農會家政班一開始嘗試將烏魚子打碎拌入糯米與其他食材中再蒸煮，發現雖有烏魚子的鮮味，卻無法呈現其口感，後來用1整片的烏魚子包入肉粽內，烏魚子與3層肉、花生、蝦米出乎意料的搭配，讓人一口接一口。

李龍全說，農會的烏魚子肉粽採用口湖在地優質烏魚，加上傳統配料，有烏魚子的鮮味與3層肉的香味，有如濃縮版的海陸大餐，加上花生、蝦米，吃起來口感層次豐富，推出後大受歡迎。不過農會並沒有販賣烏魚子肉粽，主要是提供新吃法，藉此增加烏魚子的銷售量。

(中時 )

響應環保署！網友用「粗又長」的… 新一代職場聖經《未生》，原著漫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。